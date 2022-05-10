NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA إقامة مباراتين تحضيريتين للموسم الجديد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

كانت الرابطة قد أعلنت في نوفمبر الماضي إقامة المباراتين دون تحديد أطرافها.

وذكرت الرابطة يوم الثلاثاء أن ميلووكي باكس سيواجه أتالانتا هوكس يومي 6 و8 أكتوبر المقبل في أبو ظبي.

وأوضح بيان الرابطة "سيلعب أتلانتا هوكس وميلووكي باكس مباراتين قبل بداية الموسم المقبل في ملعب الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبو ظبي يومي 6 و 8 أكتوبر 2022.

هذه ستكون أول مباريات NBA في الإمارات والخليج العربي ككل.

وقال رالف ريفيرا مدير NBA في أوروبا والشرق الأوسط: "إحضار أتلانتا هوكس وميلووكي باكس إلى أبو ظبي في أكتوبر يعد خطوة هامة في نمو البطولة".

وأتم "نتطلع إلى إشراك المشجعين في مجموعة متنوعة من الأحداث التفاعلية خلال الحدث".