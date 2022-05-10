NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

NBA

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA إقامة مباراتين تحضيريتين للموسم الجديد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

كانت الرابطة قد أعلنت في نوفمبر الماضي إقامة المباراتين دون تحديد أطرافها.

وذكرت الرابطة يوم الثلاثاء أن ميلووكي باكس سيواجه أتالانتا هوكس يومي 6 و8 أكتوبر المقبل في أبو ظبي.

أخبار متعلقة
NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن NBA - عودة في النتيجة لـ دالاس وفيلادلفيا أمام فينيكس وميامي

وأوضح بيان الرابطة "سيلعب أتلانتا هوكس وميلووكي باكس مباراتين قبل بداية الموسم المقبل في ملعب الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبو ظبي يومي 6 و 8 أكتوبر 2022.

هذه ستكون أول مباريات NBA في الإمارات والخليج العربي ككل.

وقال رالف ريفيرا مدير NBA في أوروبا والشرق الأوسط: "إحضار أتلانتا هوكس وميلووكي باكس إلى أبو ظبي في أكتوبر يعد خطوة هامة في نمو البطولة".

وأتم "نتطلع إلى إشراك المشجعين في مجموعة متنوعة من الأحداث التفاعلية خلال الحدث".

NBA الإمارات
نرشح لكم
مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل كرة يد - الأهلي يكتسح كيركوس في انطلاق مشوار الدفاع عن لقب كأس الكؤوس كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري كرة سلة - الزمالك يعلن عودة مهاب ياسر NBA - يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي NBA - إثارة كبيرة في الأدوار الإقصائية.. دالاس وفيلادلفيا يعادلان النتيجة مع فينيكس وميامي خبر في الجول - كرة سلة.. الزمالك يتفق مع مهاب ياسر على الانضمام لأربع سنوات أنس جابر: رفضت الخمر لأنني مسلمة.. هدفي التتويج بـ جراند سلام وأتمنى فوز صلاح بالأبطال
أخر الأخبار
لإكمال إرث الوالد.. اتفاق مبدئي بين مانشستر سيتي ودورتموند لضم هالاند 19 دقيقة | أوروبا
يويفا يعلن تغييرات جذرية في نظام دوري أبطال أوروبا من الموسم بعد المقبل 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
NBA - ميلووكي باكس يواجه أتالانتا هوكس في الإمارات أكتوبر المقبل 34 دقيقة | رياضات أخرى
دي ماريا: أنتظر قرار سان جيرمان حول استمراري.. وهذا موقفي بعد الرحيل 50 دقيقة | الدوري الفرنسي
دياب: تحديد توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.. وموعد نهاية الدوري 50 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: اتحاد جدة يكذب تسجيلات النصر في قضية حمد الله 57 دقيقة | السعودية
قائمة الأهلي - عودة السولية وعبد المنعم واستمرار غياب ثنائي الهجوم أمام وفاق سطيف ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير تركي: تولوز بدأ التحرك لضم مصطفى محمد ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال