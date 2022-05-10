دي ماريا: أنتظر قرار سان جيرمان حول استمراري.. وهذا موقفي بعد الرحيل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

آنخيل دي ماريا - مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

لا يعلم أنخل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان مصيره الموسم المقبل، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء مع الفريق الفرنسي.

وينتهي تعاقد الجناح الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده بعد ما يعني رحيله في صفقة انتقال حر.

وقال دي ماريا لإذاعة Urbana Play: "عقدي ينتهي في يونيو، لا أعرف ما إذا كان النادي يريد تمديده أم لا".

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وأضاف "هناك خيار التمديد لموسم آخر، لكني انتظر ما إذا كان باريس سان جيرمان سيقوم بتفعيله".

وشدد "إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأحاول إيجاد فرصة أخرى في أوروبا".

وبدأ نادي يوفنتوس الإيطالي مفاوضاته مع المقربين الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لضمه الصيف المقبل.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا" فإن البيانكونيري يبحث عن ضم لاعب يساهم في صناعة الهجمات عقب رحيل باولو ديبالا.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيكون سعيدا في حال عُرض عليه عقدا يمتد لموسم أو 2، خاصة أنه يريد إنهاء مسيرته في الأرجنتين.

دي ماريا البالغ 34 عاما شارك الموسم الجاري في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 8.

في الصيف الماضي سجل هدفا في نهائي كوبا أمريكا أنهى به صيام منتخب بلاده عن التتويج باللقب القاري امتد لـ 28 عاما.

دي ماريا بدأ مسيرته في روازريو سنترال الأرجنتيني بين 2005 و2007 ومن ثم انتقل لصفوف بنفيكا البرتغالي وقضى 3 مواسم مع النسور حصد خلالها 3 ألقاب.

وانضم لصفوف ريال مدريد في 2010 وقضى 4 مواسم حقق خلالها 6 ألقاب أهمها لقب دوري أبطال أوروبا 2013-14.

وفي 2014 انضم لصفوف مانشستر يونايتد كأغلى لاعب في الدوري الإنجليزي آنذاك مقابل 75 مليون يورو، لكنه رحل بعد نهاية الموسم صوب باريس سان جيرمان.

مع العملاق الباريسي توج بـ 17 لقبا، ويقترب من حصد لقب الدوري الفرنسي الموسم الجاري للمرة الخامسة في مسيرته.

كما حقق مع منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2007 وذهبية أولمبياد بكين في 2008.

أنخل دي ماريا باريس سان جيرمان
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