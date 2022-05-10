دياب: تخفيض سعر التذكرة تسهيلا على الجماهير.. وموقف موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

أعرب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن سعادته بقرار زيادة عدد الجماهير في الدور الثاني من الدوري المصري.

وتوجه دياب بالشكر لوزارة الداخلية على موافقتها، وكشف أن تخفيض سعر تذكرة الحضور تسهيلا على الجماهير.

وقال أحمد دياب عبر صدى البلد "نوجه التحية وشكر خاص جدا إلى وزارة الداخلية للموافقة على رؤيتنا بزيادة عدد الجماهير تدريجيا وهو ما حدث بداية من الدور الثاني في الدوري".

وأضاف "الخطوة المميزة بالنسبة لي هي تخفيض سعر التذكرة إلى 75 جنيه تسهيلا على جماهير الكرة المصرية".

وكشف دياب "درسنا مع عناصر المنظومة الأفضل للجماهير ووجدنا أن القرار الأفضل هو تخفيض سعر التذكرة".

ووجه رئيس رابطة الأندية رسالة قائلا: "نناشد الجماهير التحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب لاستكمال خطتنا للعودة الكاملة".

وعن موقف موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي أوضح "لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن موعد المواجهة المتعارضة مع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وشدد دياب "أريد توضيح أنه عندما يحدث ذلك سيكون في التوقيت فقط وليس اليوم".

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 28 مايو الجاري وكان مقررا له في التاسعة مساء وهو نفس توقيت مواجهة ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبسؤاله عن قرار الرابطة بشأن المدربين أوضح "تم اتخاذ القرار بذلك الشكل لأننا في منتصف الموسم لذلك لم نصدر قرارنا مثل اللائحة الماضية بإمكانية رحيل المدرب لفريق آخر في حالة الإقالة".

وكانت رابطة الأندية قد أصدرت قرارها بمنع أي مدرب يرحل عن فريقه سواء إقالة أو استقالة من تدريب فريق أخر في الموسم الحالي.

وكشف دياب "الأمر يتعلق أيضا بمبدأ اللعب النظيف من أجل تكافؤ الفرص، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية على مراكز الدوري في النهاية فمن غير المنطقي تنقل المدربين لفرق أخرى في تلك المرحلة".

واختتم رئيس رابطة الأندية تصريحاته "إن شاء الله يكون هناك شكل مختلف لمراسم تتويج بطل الدوري في نهاية الموسم، وأتفهم جيدا البحث عن أفضل شيء وأحقية الدوري المصري في ذلك".