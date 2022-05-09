كرة سلة - تعديل موعد المواجهة الثانية بين الأهلي والاتحاد في سلسلة نهائي الدوري
الإثنين، 09 مايو 2022 - 23:17
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعديل موعد انطلاق المباراة الثانية في سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد.
ويقام اللقاء غدا الثلاثاء في التاسعة مساء بدلا من الثامنة والنصف على صالة حسن مصطفى.
وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة أن قرار لجنة المسابقات جاء بسبب ظروف البث.
وكان الاتحاد السكندري قد حسم المواجهة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 86-77 بعد اللجوء لشوط إضافي.
ولجأ الفريقان لشوط إضافي بعد التعادل المثير بنتيجة 75-75 في الثانية الأخيرة.
وتقام مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بنظام Best of 5 أي أن الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب.
ويحتاج الاتحاد للفوز في مباراتين فقط بينما لا بديل للأهلي عن الفوز في ثلاث مباريات.
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