تحت أنظار إيهاب جلال.. التعادل يحسم المواجهة بين طلائع الجيش والبنك الأهلي
الإثنين، 09 مايو 2022 - 23:10
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الحصة المخصصة لـ الأهلي من تذاكر نهائي إفريقيا الدرندلي لـ في الجول: نرفض استضافة المغرب لنهائي إفريقيا.. ولن نترك الأهلي الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر تشكيل الدوري المصري – سمير يقود الطلائع ضد البنك الأهلي المتسلح بـ فيصل ومنسي قائمة الزمالك - عودة أوباما أمام إنبي وغياب شيكابالا وأوناجم وعاشور في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(0) فيوتشر