الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 26

الإثنين، 09 مايو 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

الداخلية

واصل الداخلية زحفه نحو صدارة مجموعة القاهرة والاقتراب من التأهل إلى الدوري الممتاز.

وينتظر الداخلية، تعادل بتروجت أمام زد في ختام الجولة السادسة والعشرين ليحسم تأهله الرسمي إلى الدوري.

وجاءت نتائج الجولة 26 من مجموعة القاهرة

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الترسانة 1×1 الاتصالات

القناة 1 × 0 بلبيس

منتخب السويس 0 × 0 الداخلية

وادي دجلة 2 × 1 المريخ

بورفؤاد 1 × 2 الإنتاج

السكة 1 × بورتو السويس 3

بنها 0 × 2 النصر

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 26

1- الداخلية 60 نقطة

2- بتروجت 47 نقطة (25 مباراة)

3- القناة 41 نقطة

4- وادي دجلة 41 نقطة

5- الترسانة 40 نقطة

6- بورتو السويس 40 نقطة

7- زد إف سي 39 نقطة (25 مباراة)

8- السكة الحديد 39 نقطة

9- الإنتاج الحربي 35 نقطة

10- منتخب السويس 33 نقطة

11- المصرية للاتصالات 32 نقطة

12- النصر 30 نقطة

13- المريخ 22 نقطة

14- بلبيس 21 نقطة

15- بورفؤاد 21 نقطة

16- بنها 10 نقاط

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