الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 26

ابتعد حرس الحدود بـ صدارة ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد ختام مباريات الجولة 26.

وتفوق حرس الحدود على الأولمبي بهدفين مقابل هدف واحد ليوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط.

وجاءت نتائج الجولة 26 من مجموعة بحري

المصري بالسلوم 7×0 الرجاء

دكرنس 1×1 المجد

بايونيرز 5×0 صيد المحلة

الأولمبي 1×2 حرس الحدود

بلدية المحلة 1×0 كفر الشيخ

الزرقا 1×5 سبورتنج

دمنهور 0×1 المنصورة

الحمام 1×0 أبو قير

وإليكم ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 26

1- حرس الحدود 56 نقطة

2- الأولمبي 49 نقطة

3- دكرنس 46 نقطة

4- كفر الشيخ 42 نقطة

5- بلدية المحلة 42 نقطة

6- أبو قير للأسمدة 41 نقطة

7- المجد السكندري 40 نقطة

8- المصري بالسلوم 39 نقطة

9- سبورتنج 35 نقطة

10- بايونيرز 34 نقطة

11- المنصورة 34 نقطة

12- الحمام 30 نقطة

13- دمنهور 26 نقطة

14- الزرقا 21 نقطة

15- صيد المحلة 11 نقطة

16- الرجاء 5 نقاط

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