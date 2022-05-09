في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر

فاز فاركو على فيتوتشر بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وسجل رزقي حمرون هدف فاركو في الثانية 29 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

يعد هدف فاركو واحد من أسرع أهداف الدوري المصري. الأسرع حسام باولو بقميص سموحة ضد المصري (12 ثانية) وأيمن يونس بقميص الزمالك ضد المنصورة (14 ثانية).

فوز رفع رصيد فاركو لـ26 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة 28 في المركز الرابع.

تشكيل المباراة

أحداث المباراة

افتتح فاركو التسجيل سريعا في الثانية 29 من عمر الشوط الأول عن طريق جيفرسون إنكاد بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن قابلها رزقي حمرون بتسديدة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وكاد أحمد شريف أن يضاعف نتيجة فاركو بعد مراوغة وانفراد لكن تسديدته تصدى لها حارس المرمى.

وسدد محمد رضا كرة رأسية كرت بجوار القائم الأيمن لكن حكم المباراة احتسب تسلل بعد تمريرة من ناصر ماهر.

وكاد فاركو أن يعادل النتيجة بعد كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد البحراوي ليسدد أحمد شريف رأسية وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

ومرر محمد رضا إلى أحمد عاطف مهاجم فيوتشر ليبعدها حارس المرمى لتصل إلى أحمد رفعت الذي كرة من يسار منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة.

وتواصل الضغط من جانب فيوتشر عن طريق ناصر ماهر بحثا عن التعادل لكن مرت تسديدته بجوار القائم.

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بعد لمسة يد من جانب بلال جمال مدافع فاركو لكن تصدى لها محمد صبحي.