تشكيل الدوري المصري – سمير يقود الطلائع ضد البنك الأهلي المتسلح بـ فيصل ومنسي

أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش عن تشكيل فريقه لمواجهة الجولة 18 من الدوري المصري ضد البنك الأهلي.

ويقود أحمد سمير وخالد هشادي هجوم الفريق الذي ضم تشكيله..

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: رجب بكار – محمد أنور – مصطفى الزناري - محمد ناصف

الوسط: أحمد عبد الرحمن "زولا" – عمرو السيسي – مهند لاشين – محمد جابر

الهجوم: أحمد سمير – خالد هشادي

أما خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي فدفع بناصر منسي وأسامة فيصل، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

الدفاع: أسامة إبراهيم – أحمد ياسين – محمد دبش – عاصم صلاح

الوسط: إيزاكو يعقوبو - أحمد سعيد – محمود سيد – محمد هلال

الهجوم: أسامة فيصل – ناصر منسي

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