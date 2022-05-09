تشكيل الدوري المصري – حمرون وسوكاري يقودان فاركو.. ونيدفيد أساسي مع فيوتشر

الإثنين، 09 مايو 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

فاركو - الأهلي

أعلن نونو ألميدا المدير الفني لفاركو عن تشكيل فريقه لمباراة الجولة 18 من الدوري المصري، ضد فيوتشر.

ويهاجم ألميدا فيوتشر بالثنائي رزقي حمرون وأحمد شريف، وخلفهما كينجسلي سوكاري ومحمود حمادة.

وضم التشكيل كل من..

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حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: جيفيرسون إينكادا – عبد الله بكري – رامي صبري – أحمد عبد العزيز "مودي" – جابر كامل

الوسط: أحمد محمد البحراوي – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري

الهجوم: رزقي حمرون – أحمد شريف

أما علي ماهر المدير الفني لفيوتشر فضم تشكيله كل من..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال – محمود مرعي – سعد سمير – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – كريم وليد "نيدفيد" – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: أيمن الصفاقسي – محمد عطا

ويحتل فاركو المركز السابع في الدوري بـ 23 نقطة، فيما يسبقه فيوتشر بـ 5 نقاط ويحتل المركز الرابع.

فاركو فيوتشر في الدوري
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