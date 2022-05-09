انتهت الدوري المصري - إيسترن كومباني (1)-(1) المقاولون
الإثنين، 09 مايو 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيسترن كومباني والمقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 50: جووووول التعادل لإيسترن عن طريق أوفا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45+1: بطاقة صفراء على كمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني
ق42: جوووول أول للمقاولون العرب عن طريق أمادو نياس بتسديدة أرضية على يمين دعدور
ق35: تصويبة قوية من كمال أبو الفتوح يتألق أمامها أبو السعود
ق18: تسديدة من لويس إدوارد في الشباك من الخارج
ق10: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق الحسيني طه فوق العارضة بقليل
بداية المباراة
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