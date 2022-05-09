انتهت الدوري المصري - إيسترن كومباني (1)-(1) المقاولون

الإثنين، 09 مايو 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

المقاولون العرب ضد إيسترن كومباني

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيسترن كومباني والمقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

--------------------------

أخبار متعلقة
جيرارد للاعبيه: عليكم التحلي بالشجاعة أمام ليفربول وتقديم أفضل ما لديكم جناح ريال مدريد: هذه أفضل طريقة للتحضير للقاء ليفربول في نهائي دوري الأبطال كلوب يرد على تعليقات جوارديولا المثيرة للجدل رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 50: جووووول التعادل لإيسترن عن طريق أوفا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: بطاقة صفراء على كمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني

ق42: جوووول أول للمقاولون العرب عن طريق أمادو نياس بتسديدة أرضية على يمين دعدور

ق35: تصويبة قوية من كمال أبو الفتوح يتألق أمامها أبو السعود

ق18: تسديدة من لويس إدوارد في الشباك من الخارج

ق10: تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق الحسيني طه فوق العارضة بقليل

بداية المباراة

إيسترن كومباني الدوري المصري المقاولون العرب
نرشح لكم
تعادل بين المقاولون وإيسترن كومباني تشكيل الدوري المصري – حمرون وسوكاري يقودان فاركو.. ونيدفيد أساسي مع فيوتشر تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ إيسترن عن مباراة الزمالك.. وسمير على دكة المقاولون تحقيق في الجول - ظاهرة تغيير المدربين.. حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر أحمد شديد قناوي: الإدارة اعتبرتني كبش فداء.. ولم أقصر يوما مع المصري ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب
أخر الأخبار
تعادل بين المقاولون وإيسترن كومباني 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري المصري – حمرون وسوكاري يقودان فاركو.. ونيدفيد أساسي مع فيوتشر 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تشافي: سيتي لم يتعاقد مع هالاند بعد.. وتوجنا بـ5 دوري أبطال بسبب فلسفتنا 23 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد القطري ينفي استضافته لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يصارع سون نحو جائزة أخرى غير الحذاء الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كرة سلة.. الزمالك يتفق مع مهاب ياسر على الانضمام لأربع سنوات 2 ساعة | رياضات أخرى
دورتموند يرد على أنباء اقتراب هالاند من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت الدوري المصري - إيسترن كومباني (1)-(1) المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال