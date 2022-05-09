أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب

الإثنين، 09 مايو 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك موقف بعض قضايا النادي الحالية وموقفه من التعاقد مع اللاعبين في الفترة الحالية والسابقة.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك وضعه كان قانونيا منذ البداية في قضية كهربا ورئيس النادي قال بأنه سيحصل على حقه وفي النهاية فزنا بالقضية في فيفا والمحكمة الرياضية".

وأضاف "كهربا عرض على الزمالك العودة لصفوفه من جديد ورفضنا وهناك شهودا على ذلك".

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وتابع عن الحكام المصريين "نلعب في الدوري المصري والفرق مصرية فمن الطبيعي أن يكون الحكام من مصر، نتعرض لبعض القرارات الخاطئة ولا نتحدث عنها، لا نريد أن نكون من يصدر المشاكل".

وواصل عن تغريدة حسين فيصل وقت كأس العرب "كنت أنوي كتابتها منذ معرفتي برحيله عن الفريق ولكنني فضلت عدم فعل ذلك لتجنب إثارة المشاكل، استمر بعد ذلك في تقديم مستوى مميز وانضم لمنتخب مصر، حزنت لرحيله وكنا نراه مستقبلا للزمالك في هذا المركز".

واستطرد "هناك شرط جزائي في عقد جنش بقيمة 2 مليون جنيه، يجب أن أجلس معه لأعرف سبب هذا البند وحال عودته يجب أن يتم تعديله".

واستكمل "انضمام شيكابالا إلى الجهاز الفني بعد الاعتزال؟ ما زال الوقت مبكرا على ذلك، شيكابالا يمكنه اللعب لموسمين قادمين".

وأردف "أكثر ما ضايق فرجاني ساسي هو الرحيل بهذا الشكل مع حب جمهور نادي الزمالك، إذا عاد في يوم من الأيام سيكون لإصلاح هذا الأمر والرحيل في النهاية بشكل لائق".

وأوضح "ملف عدم التجديد للخماسي في يد رئيس النادي فقط، أي استثناء سيحدث لأي لاعب منهم سيكون منه".

أمير أوضح موقف الزمالك في بعض القضايا الحالية وجاء كالتالي:

ماريتمو - حققنا في الأمر قبل نهاية الولاية الأولى والأمر حاليا في يد النيابة بسبب البند الذي سبب المشكلة

قضية كهربا تم الحكم فيها لصالح الزمالك وسنحصل على حقنا

قضية حمدي النقاز - الزمالك استأنف على الحكم وفاز بها ولم أجد أي مبرر لعمل تسوية مع اللاعب

فزنا بقضية معروف يوسف في المحكمة الرياضية بعد أن حكمت له فيفا بـ9 ملايين جنيه في البداية

تمت تسوية القضية مع كريستيان جروس بعد أن تنازل عن الفوائد وجزء من المستحقات وتمت جدولتها على عام ونصف متبقي منه ثلاثة أقساط

اتفقنا في البداية مع فرجاني ساسي على عمل تسوية بتخفيض المبلغ الذي حصل عليه من المحكمة ولكننا رأينا أنه حال استكمال القضية فمن الممكن أن يكون هناك تقليل أكبر للمديونية أو إلغائها

الزمالك استأنف في قضية باتشيكو من أجل تخفيض الغرامة والمدرب استأنف لزيادتها، لم يتم حسم الأمر.

أمير كشف بعد ذلك موقف الزمالك من التعاقد مع بعض اللاعبين حاليا أو في الفترة الماضية، وجاء كالتالي:

حمدو الهوني لم يتواصل معي من أجل الانضمام للزمالك

لابا كودجو كان من المرشحين لدعم هحوم الزمالك في وقت سابق ولكن ليس الآن

لا نفاوض جاكسون موليكا حاليا للانضمام للزمالك

أحمد توفيق وأحمد أيمن منصور وقعا على عقود الانضمام للزمالك؟ لا

جون إيبوكا من ضمن المعروضين على نادي الزمالك لتدعيم هجومه

أنيس البدري كان على بعد خطوة من الانضمام للزمالك في وقت سابق

ناصر منسي كان من المرشحين لتعويض رحيل مصطفى محمد

حمدي النقاز عرض الاعتذار والعودة إلى الزمالك في الموسم الجديد

لا أرفض انضمام عبد الله السعيد للانضمام للزمالك

والد زيزو وعدني بتعديل عقده وإلغاء الشرط الجزائي

وأخيرا.. أجاب أمير مرتضى عن بعض الأسئلة السريعة والتفضيلات

بين بنشرقي وأوناجم وساسي.. لو كان بيدك اختيار لاعب واحد للتواجد مع الزمالك في الفترة المقبل فمن ستختار؟

بنشرقي

بين أبو جبل وجنش وعواد.. من أكثر حارس يشعرك بالاطمئنان بينهم؟

أبو جبل ثم عواد

عمرو مرعي، شادي حسين، أحمد عاطف.. من بينهم وقع للزمالك من قبل؟

عمرو مرعي

رمضان صبحي، إبراهيم عادل، وليد الكرتي.. أيهم فاوضته للانضمام للزمالك؟

وليد الكرتي، كان من المرشحين للتواجد في الزمالك قبل رحيلنا في الولاية الأولى وتفاوضت معه

رمضان صبحي علاقتي به جيدة منذ فترة تواجده في الأهلي وتحدثت معه قبل رحيله على الانضمام للزمالك وتم تأجيل الأمر وقتها

مصطفى محمد أم محمد شريف؟

أحب أسلوب محمد شريف كمهاجم متحرك ولكنني أفضل طريقة مصطفى محمد المهاجم الكلاسيكي الذي يسجل من نصف فرصة

علي معلول، أليو ديانج، بيرسي تاو.. لو لم يكونوا في الأهلي من ستضم بينهم؟

لن أضم أيا منهم، ليس شرطا أن يكون اللاعب مؤثرا في الأهلي ويكون بنفس القدر مع الزمالك

علي معلول مفيد في الأهلي بالطبع ولكن لا يوجد مشكلة في الزمالك في مركز الظهير الأيسر بوجود فتوح وعبد الشافي وعبد الله جمعة

ديانج لا يتماشى مع أسلوب لعب الزمالك، هذا لا يعني أنه لاعب غير جيد ولكن الأمر يتعلق بالديناميكية والأسلوب

حسين فيصل، مصطفى فتخي، أحمد رفعت.. أيهم حزنت أكثر لرحيله عن الزمالك؟

حسين فيصل لأنه كان مشروع لاعب للمستقبل من أجل الزمالك ثم أحمد رفعت لأن الظروف كان كلها ضده

اجتمعت مع رمضان صبحي أكثر من مرة عندما كان لاعبا في الأهلي؟

نعم تواصلت معه، ليس شرطا أن تكون اجتماعا وهذا حدث مع أكثر من لاعب في الأهلي

أكتر مدرب علاقته جيدة باللاعبين بين جروس وفيريرا وكارتيرون؟

فيريرا

لاعب أرغب في عودته للزمالك بين عمر جابر وأحمد توفيق وباسم مرسي؟

عمر جابر ثم باسم مرسي لو حافظ على مستواه

من يصلح ليكون مدير فني مستقبلا، شيكابالا أم طارق حامد أم حازم إمام؟

طارق حامد ثم شيكابالا

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