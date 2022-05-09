مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 - 3 مواجهات في الدوري المصري وكوكا
الإثنين، 09 مايو 2022 - 10:54
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز بثلاثة مواجهات يوم الإثنين 9 مايو 2022.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
يلعب إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب الساعة 4:00 عبر (أون تايم سبورتس).
كما يلعب فاركو ضد فيوتشر الساعة 6:30 عبر (أون تايم سبورتس).
ويلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي الساعة 9:00 عبر (أون تايم سبورتس).
وفي الدوري التركي يلعب قونيا سبور الذي يضم المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" ضد أنطاليا سبور في الجولة 36.
في الجولة 36 من الدوري الإيطالي سيلعب روما ضد فيورنتينا.
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