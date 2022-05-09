كرة يد - كاستيللو: شخصية الأهلي وراء الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الإفريقي

الإثنين، 09 مايو 2022 - 00:48

كتب : FilGoal

عمر كاستيللو - كرة يد الأهلي

شدد عمر خالد الشهير بـ "كاستيللو" لاعب فريق الأهلي لكرة اليد أن شخصية الأهلي كانت حاضرة في السوبر الإفريقي والتتويج باللقب.

وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك بنتيجة 32-31 في المباراة التي أقيمت بدولة النيجر.

وقال كاستيللو عبر الموقع الرسمي للأهلي: "شخصية الأهلي كانت حاضرة في أحداث مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك وحفزت اللاعبين".

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وأضاف "قاتل لاعبو الأهلي من أجل الفوز منذ بداية المباراة وحتى إطلاق صافرة النهاية وحصد اللقب".

وشدد كاستيللو "فريق الأهلي كان يقدم مستويات قوية في الفترات السابقة ولكنه كان يواجه غياب التوفيق في الدقائق الأخيرة".

وأوضح لاعب الأهلي "التتويج بالسوبر الإفريقي بداية لمرحلة جديدة من الانتصارات والبطولات".

واختتم كاستيللو تصريحاته "أتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة النادي وجماهير وكل من وثق في الفريق وسانده للمنافسة على اللقب، ونسعى لتحقيق تطلعات الجماهير".

الأهلي كرة يد كاستيللو
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