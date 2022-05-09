رئيس المصري: جلسة الفريق مع محافظ بورسعيد للإعداد للموسم المقبل.. ونحن في المنطقة الدافئة

الإثنين، 09 مايو 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

كشف سمير حلبية رئيس نادي المصري عن كواليس جلسة الفريق مع محافظ بورسعيد.

وجمعت جلسة بين لاعبي فريق المصري والجهاز الفني مع محافظ بورسعيد ومجلس إدارة النادي لحل أزمة تغيب اللاعبين عن المران بسبب مستحقاتهم المتأخرة.

وقال حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "جمع فريق المصري جلسة مع محافظ بورسعيد من أجل استقرار النادي وحل المشكلة الحالية من أجل الإعداد للموسم المقبل".

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وأضاف "ناقشنا معين الشعباني بشأن احتياجاته المستقبلية في المصري ولاقت طلباته قبولا من مجلس الإدارة والمحافظ ولا توجد مشكلة وسيستمر معنا في الإدارة الفنية بصورة طبيعية".

وبسؤاله هل بالفعل حزين من لاعبي المصري أجاب "أكثر من ذلك بكثير، فنحن لم ننته من الدور الأول في الدوري وكل لاعب وصل إليه ما يقرب من 60% من قيمة تعاقده".

وتابع حلبية "خرجنا خروج مشرف من بطولة الكونفدرالية، أما بالنسبة للدوري فلم يمر سوى 15 جولة".

واختتم رئيس المصري تصريحاته "اطمئن الجماهير نحن في منطقة دافئة، نحن بعيد عن مراكز الهبوط وأيضا عن المنافسة على لقب الدوري".

الدوري المصري المصري معين الشعباني سمير حلبية
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