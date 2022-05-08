كرة طائرة - الأهلي يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على صاحب الأرض
الأحد، 08 مايو 2022 - 21:17
كتب : FilGoal
افتتح فريق رجال الأهلي لكرة الطائرة مشواره في بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس بالفوز على صاحب الأرض.
وتغلب الأهلي على فريق قليبية التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن افتتاح مباريات دور المجموعات.
وحقق الأهلي الفوز في الأشواط بنتيجة 25-20 و32-30 و25-19.
ويلعب الأهلي مباراته المقبلة والختامية في دور المجموعات أمام فاب الكاميروني في الرابعة عصر الخميس.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة في تونس.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة بحصد اللقب 14 مرة.
وغاب الأهلي عن النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس بعد اعتذاره عن المشاركة.
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