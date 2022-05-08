انتهت في إيطاليا - فيرونا (1) - (3) ميلان.. رصاصة الرحمة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان في الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق 87 جووووووووول فلورنزي يسجل بعد 3 دقائق من نزوله

ق 84 زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا

ق 80 كالابريا يسدد على حدود المنطقة والحارس يتصدى

ق 75 رأسية من كيفن لاسانيا ولكن تمر فوق العارضة

ق 68 إسماعيل بن ناصر بدلا من رادي كرونيتش

ق 62 جونيور ميسياس وأنتي ريبيتش بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وأوليفييه جيرو

ق 49 جوووووووووووول الثاني بنفس الطريقة.. لياو يمرر وتونالي ينهي في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 جوووووووووول رافاييل لياو يخترق من اليسار ويمرر إلى ساندرو تونالي الذي يسجل

ق 38 جوووووووووووول فيرونا يتقدم.. عرضية من داركو لازوفيتش ورأسية من دافيدي فاراوني تسكن شباك الروسونيري

ق 35 تسديدة من جيانلوكا كابراري تمر بجوار القائم

ق 25 سيميوني يسدد ومينيان يتصدى

ق 21 رافاييل لياو يسقط مطالبا بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 18 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 17 مراجعة بتقنية الفيديو

ق 16 جوووووووووووول ميلان يتقدم.. ساندرو تونالي يتلقى تمريرة طولية من الحارس مينيان وينجح في السيطرة عليها والتغلب على الدفاعات ليسجل

ق 14 رادي كرونيتش يسدد فرصة ميلان الاخطر حتى الآن ولكن الحارس لورنزو مونتيبو يتصدى ببراعة

ق 12 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن مينيان يتصدى

ق 8 تسديدة من ثيو هيرنانديز تمر بجوار القائم

بداية المباراة