انتهت في إيطاليا - فيرونا (1) - (3) ميلان.. رصاصة الرحمة

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو ميلان بهدف جيرو في مرمى نابولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان في الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 87 جووووووووول فلورنزي يسجل بعد 3 دقائق من نزوله

ق 84 زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا

ق 80 كالابريا يسدد على حدود المنطقة والحارس يتصدى

ق 75 رأسية من كيفن لاسانيا ولكن تمر فوق العارضة

ق 68 إسماعيل بن ناصر بدلا من رادي كرونيتش

ق 62 جونيور ميسياس وأنتي ريبيتش بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وأوليفييه جيرو

ق 49 جوووووووووووول الثاني بنفس الطريقة.. لياو يمرر وتونالي ينهي في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 جوووووووووول رافاييل لياو يخترق من اليسار ويمرر إلى ساندرو تونالي الذي يسجل

ق 38 جوووووووووووول فيرونا يتقدم.. عرضية من داركو لازوفيتش ورأسية من دافيدي فاراوني تسكن شباك الروسونيري

ق 35 تسديدة من جيانلوكا كابراري تمر بجوار القائم

ق 25 سيميوني يسدد ومينيان يتصدى

ق 21 رافاييل لياو يسقط مطالبا بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 18 الهدف يلغى بداعي التسلل

ق 17 مراجعة بتقنية الفيديو

ق 16 جوووووووووووول ميلان يتقدم.. ساندرو تونالي يتلقى تمريرة طولية من الحارس مينيان وينجح في السيطرة عليها والتغلب على الدفاعات ليسجل

ق 14 رادي كرونيتش يسدد فرصة ميلان الاخطر حتى الآن ولكن الحارس لورنزو مونتيبو يتصدى ببراعة

ق 12 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن مينيان يتصدى

ق 8 تسديدة من ثيو هيرنانديز تمر بجوار القائم

بداية المباراة

ميلان هيلاس فيرونا الدوري الإيطالي
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