انتهت في إيطاليا - فيرونا (1) - (3) ميلان.. رصاصة الرحمة
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة هيلاس فيرونا ضد ميلان في الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإيطالي.
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نهاية المباراة
ق 87 جووووووووول فلورنزي يسجل بعد 3 دقائق من نزوله
ق 84 زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورنزي بدلا من لياو وكالابريا
ق 80 كالابريا يسدد على حدود المنطقة والحارس يتصدى
ق 75 رأسية من كيفن لاسانيا ولكن تمر فوق العارضة
ق 68 إسماعيل بن ناصر بدلا من رادي كرونيتش
ق 62 جونيور ميسياس وأنتي ريبيتش بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وأوليفييه جيرو
ق 49 جوووووووووووول الثاني بنفس الطريقة.. لياو يمرر وتونالي ينهي في الشباك
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3 جوووووووووول رافاييل لياو يخترق من اليسار ويمرر إلى ساندرو تونالي الذي يسجل
ق 38 جوووووووووووول فيرونا يتقدم.. عرضية من داركو لازوفيتش ورأسية من دافيدي فاراوني تسكن شباك الروسونيري
ق 35 تسديدة من جيانلوكا كابراري تمر بجوار القائم
ق 25 سيميوني يسدد ومينيان يتصدى
ق 21 رافاييل لياو يسقط مطالبا بركلة جزاء والحكم يشير باستمرار اللعب
ق 18 الهدف يلغى بداعي التسلل
ق 17 مراجعة بتقنية الفيديو
ق 16 جوووووووووووول ميلان يتقدم.. ساندرو تونالي يتلقى تمريرة طولية من الحارس مينيان وينجح في السيطرة عليها والتغلب على الدفاعات ليسجل
ق 14 رادي كرونيتش يسدد فرصة ميلان الاخطر حتى الآن ولكن الحارس لورنزو مونتيبو يتصدى ببراعة
ق 12 جيوفاني سيميوني يسدد ولكن مينيان يتصدى
ق 8 تسديدة من ثيو هيرنانديز تمر بجوار القائم
بداية المباراة