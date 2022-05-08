انتهت دوري السلة - الأهلي (77)-(86) الاتحاد.. الأخضر يحسم المواجهة الأولى
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.
ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.
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نهاية المباراة
86-77 الاتحاد يحسم المواجهة الأولى
82-77 للاتحاد ومتبقي 34 ثانية
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوط إضافي
75-75 ثلاثية قاتلة من عمرو الجندي واللجوء لوقت إضافي
74-70 للاتحاد ومتبقي 13 ثانية
72-70 للاتحاد بعد ثلاثية أحمد عادل دولا ومتبقي 40 ثانية
70-69 للأهلي ومتبقي دقيقة
70-65 ومتبقي 3 دقائق
64-57 للأهلي ومتبقي 5:30
60-55 للأهلي ومتبقي 7:13
55-54 تقدم أول للأهلي ومتبقي 30 ثانية
52-49 للاتحاد ومتبقي 4:30
الفترة الثالثة
نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 47 - 40 على الأهلي
ق 1: الاتحاد يتقدم 47 - 40 على الأهلي
ق 2: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 42-37 للاتحاد السكندري
ق 4: التقدم للاتحاد 40 - 29 على الأهلي
ق 6: التقدم للاتحاد السكندري 32 - 24 على الأهلي
ق 8: الاتحاد يتقدم بنتيجة 30-20 على الأهلي
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 25-18 على الأهلي
ق 3: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 18-12 للاتحاد
ق 4: تقدم 18-5 للاتحاد السكندري
ق 5: تقدم للاتحاد بنتيجة 14 -5
ق 7: تقدم الاتحاد على الأهلي 5-3
انطلاق المباراة