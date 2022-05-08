انتهت دوري السلة - الأهلي (77)-(86) الاتحاد.. الأخضر يحسم المواجهة الأولى

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

86-77 الاتحاد يحسم المواجهة الأولى

82-77 للاتحاد ومتبقي 34 ثانية

نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوط إضافي

75-75 ثلاثية قاتلة من عمرو الجندي واللجوء لوقت إضافي

74-70 للاتحاد ومتبقي 13 ثانية

72-70 للاتحاد بعد ثلاثية أحمد عادل دولا ومتبقي 40 ثانية

70-69 للأهلي ومتبقي دقيقة

70-65 ومتبقي 3 دقائق

64-57 للأهلي ومتبقي 5:30

60-55 للأهلي ومتبقي 7:13

55-54 تقدم أول للأهلي ومتبقي 30 ثانية

52-49 للاتحاد ومتبقي 4:30

الفترة الثالثة

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 47 - 40 على الأهلي

ق 1: الاتحاد يتقدم 47 - 40 على الأهلي

ق 2: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 42-37 للاتحاد السكندري

ق 4: التقدم للاتحاد 40 - 29 على الأهلي

ق 6: التقدم للاتحاد السكندري 32 - 24 على الأهلي

ق 8: الاتحاد يتقدم بنتيجة 30-20 على الأهلي

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 25-18 على الأهلي

ق 3: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 18-12 للاتحاد

ق 4: تقدم 18-5 للاتحاد السكندري

ق 5: تقدم للاتحاد بنتيجة 14 -5

ق 7: تقدم الاتحاد على الأهلي 5-3

انطلاق المباراة

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