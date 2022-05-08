انتهت دوري السلة - الأهلي (77)-(86) الاتحاد.. الأخضر يحسم المواجهة الأولى

كرة يد - إسلام حسن: استحقينا الفوز بالسوبر..والطموحات كبيرة في كأس العالم

كرة طائرة - الأهلي يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على صاحب الأرض

كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك