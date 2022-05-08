اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو

تحتفل مدينة الجونة بمرور 10 سنوات على انطلاق أول نسخة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال والسيدات، بإقامتها في الفترة من 27 مايو إلى 3 يونيو بتنظيم شركة IEvents.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار.

ويتنافس في نسخة العام الحالي 96 لاعبا ولاعبة من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار.

وتعتبر بطولة الجونة من البطولات البلاتينية الكبرى في رياضة الاسكواش وبمشاركة المصنفين الأوائل في اللعبة.

وقال عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة IEvents: "سعيد برؤية حلمي السابق كلاعب بتنظيم وإقامة بطولات اسكواش عالمية في مصر وتحول ذلك لحقيقة".

وأضاف "تحتفل بطولة الجونة الدولية للاسكواش بمرور عشر سنوات على انطلاقها بمشاركة دائمة من نخبة من ألمع نجوم اللعبة في العالم".

واختتم تصريحاته "أشكر شركة أوراسكوم على الجهود المبذولة لكي تخرج البطولة بهذا الشكل الراقي مما ينعكس إيجابيا على حالة الترويج السياحي لمصر".