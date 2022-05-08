بمشاركة ريان وقبل جولتين من النهاية.. ألتاي يتعادل أمام جيرسون سبور

الأحد، 08 مايو 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي سبور

تعادل ألتاي أمام جيرسون سبور بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري التركي وبمشاركة أحمد ياسر ريان.

وشارك أحمد ياسر ريان في المباراة أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 58 من اللقاء.

وافتتح أوموت ناير مهاجم جيرسون سبور التسجيل في الدقيقة 28 لصالح الضيوف.

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ونجح لياندرو كابيل مهاجم ألتاي في إدراك التعادل في الدقيقة 60 ليتم حسم نتيجة اللقاء بالتعادل.

وتجمد رصيد ألتاي عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر والذي يعصف به إلى الهبوط بنهاية الموسم.

وشارك أحمد ياسر ريان مع ألتاي في 29 مباراة هذا الموسم ونجح في المساهمة في 10 أهداف.

وسجل ريان تسع مباريات بينما صنع هدفا واحدا.

وتنتهي إعارة أحمد ريان مع ألتاي بنهاية الموسم الجاري ليعود إلى صفوف الأهلي مجددا.

الدوري التركي أحمد ياسر ريان ألتاي
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