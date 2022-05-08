اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر ببطولة الأبطال

توج ثنائي نادي وادي دجلة علي فرج ونوران جوهر بلقب بطولة الأبطال جي بي مورجان والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلبت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 34 دقيقة.

بينما علي فرج نجح في الحفاظ على لقبه بالفوز على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة وصلت إلى 76 نقطة.

وحقق علي فرج ثالث بطولاته الدولية في عام 2022 بعد التتويج ببطولتي أوبتاسيا وهيوستن.

بينما حققت نوران جوهر لقبها الرابع هذا العام بعد التتويج ببطولات سينسيناتي وويندي سيتي وبلاك بول.

وتستضيف مصر بطولة العالم للاسكواش خلال الفترة من 13 إلى 22 من شهر مايو الجاري في متحف الحضارات.