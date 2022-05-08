حسني عبد ربه يكشف حقيقة ما حدث بينه وبين باهر المحمدي

كشف حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي حقيقة المشادة التي حدثت بينه وبين باهر المحمدي لاعب الفريق عقب نهاية مبارانه أمام المصري.

وحقق الإسماعيلي فوزه الثالث في الدوري المصري بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وبعد المباراة ظهر حسني عبد ربه وهو يتحدث بشكل قوي مع باهر المحمدي من أجل أن يذهر لتحية جماهير الإسماعيلي.

وقال عبد ربه في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "الجماهير كانت تدعم الفريق بشكل قوي خلال الأيام التي سبقت المباراة وفي يوم المباراة سافروا من الساعة 9 صباحا من أجل الحضور في برج العرب".

وتابع "أعرف بوجود شد بين باهر المحمدي وجماهير الإسماعيلي وكنت أحاول إصلاح الوضع بينهم وكنت أريده أن يجمع اللاعبين كقائد للفريق من أجل تحية الجماهير التي ساندت الفريق طوال المباراة".

وأضاف "باهر المحمدي مثل أخي الصغير وهو قائد الفريق وهو من اللاعبين الرجال في الملعب ولكن أريده ألا يشغل باله بالجماهير لأن الجميع لن يتفق على حب أي شخص في العالم".

وشدد "نريد الحفاظ على الفوز والاستمرار لأن المشوار لا يزال طويلا وأمامنا طموح آخر كجهاز فني ولكن سنعبر المحنة التي يمر بها النادي أولا".

الفوز رفع الإسماعيلي للنقطة الـ 14 في المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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