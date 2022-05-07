انتهت في إسبانيا - ريال بيتيس (1)-(2) برشلونة.. فوز قاتل للضيوف

السبت، 07 مايو 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقية من هنا

ق94. جووووووول قاتل لبرشلونة عن طريق جوردي ألبا بتسديدة رائعة مستغلا عرضية من داني ألفيش

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ق79. جوووول التعادل لريال بيتيس عن طريق مارك بارترا برأسية مستغلا ركنية نفذها نبيل فقير

ق75. جووووول أنسو فاتي من أول لمسة بتسديدة غيرت اتجاهها من الدفاع

ق73. أنسو فاتي يشارك بدلا من فيران توريس

ق71. تسديدة من أوباميانج من داخل منطقة الجزاء فوق المرمى

ق63. تصد رائع من الحارس نيتو لتسديدة من خوانمي من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. تسديدة من ممفيس ديباي والحارس يتألق ويخرج الكرة إلى ركنية

ق28. تسديدة من كاناليس ترتد من القائم الأيمن لبرشلونة

ق19. رأسية من أراوخو يتصدى لها الحارس وترتد من العارضة

ق16. تبديل اضطراري لريال بيتيس بخروج كلاويدو برافو لللإصابة ودخول روي سيلفا

بداية المباراة

لاعبو برشلونة يقومون بتحية لاعبو ريال بيتيس في ممر شرفي قبل بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
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