شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به

اكتمل عقد المتأهلين إلى ملحق تصفيات شامبيونشيب والمؤهل للدوري الإنجليزي "بريميرليج" الموسم المقبل بنهاية الموسم اليوم السبت وخوض آخر مباريات الموسم.

والبداية في ملعب برامول لين حيث انتصر شيفيلد يونايتد برباعية دون رد على بطل الموسم فولام.

افتتح مورجان وايت أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة.

وأضاف إليمان نداي الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وعقب أربع دقائق سجل ساندير بيرج الهدف الثالث لشيفيلد.

وأتم إيندا ستيفينز رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة 49.

أما في ملعب كينلورث رود فاز لوتون تاون على منافسه ريدينج بهدف دون رد.

سجل هاري كورنيك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45.

فيما خسر ميدلزبره أمام بريستون نورث إيند بأربعة أهداف لهدف في معقل الأول، دييدايل.

افتتح آلان براون أهداف المباراة لبريستون في الدقيقة 24، وأضاف ديل فراي هدفا ثانيا لأصحاب الأرض بالخطأ في مرماه.

وقلص ماركوس تافيرنييه النتيجة بهدف أول لميدلزبره في الدقيقة 49.

وعاد إميل ريس وأضاف الهدف الثالث لبريستون في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 73 طُرد بادي ماكناير بشكل مباشر بعدما تسبب في ركلة جزاء وسجل منها بريستون هدفا رابعا عن طريق إميل ريس.

أما في ملعب فيتاليتي خسر ميلوول أمام بورنموث بهدف دون رد.

سجل كيفر مور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

بتلك النتائج، أنهى فولام الموسم متصدرا للمسابقة بـ90 نقطة ويليه بورنموث بـ88 نقطة وتأهلا سويا مباشرة للبريميرليج.

وحجز هدرسفيلد المركز الثالث بـ82 نقطة، ثم نوتنجام فورست رابعا بـ80 نقطة.

فيما يأتي شيفيلد يونايتد خامسا بـ75 نقطة، ثم لوتون تاون سادا بفارق الأهداف.

وتأهل بذلك للملحق كل من هدرسفيلد ونوتنجام وشيفيلد ولوتون.

فيما خسر ميدلزبره وميلوول فرصة التأهل للملحق.

وسيواجه هدرسفيلد منافسه لوتون في مباراتي نصف النهائي للملحق يومي 13 و16 مايو الجاري.

ويلتقي نوتنجام بمنافسه شيفيلد يومي 14 و17 مايو كذلك.

وسيقام النهائي في ملعب ويمبلي في الـ29 من شهر مايو الجاري.