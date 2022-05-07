"كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار

يطلق "مدينتي هاف ماراثون" ، سباق لمسافة 3 كيلو متر يناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف تشجيع كل أفراد الأسرة على المشاركة وممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة في الحياة اليومية، كما تتضمن فعاليات الماراثون فقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجآت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون.

وتنظم مجموعة طلعت مصطفى، النسخة الثانية من "مدينتي هاف ماراثون"، بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري، يوم الجمعة القادم 13 مايو ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو.

وتستعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتنظيم الماراثون على مستوى عالمي من خلال تخصيص مسارات محددة للمشاركين داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

وتتولى شركة تراي فاكتوري تنظيم مدينتي هاف ماراثون، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم في بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.

طلعت مصطفى مدينتي مدينتي هاف ماراثون سباق ٣ كم وزارة الشباب والرياضة تراي فاكتوري