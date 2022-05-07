"كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار

السبت، 07 مايو 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

مدينتي

يطلق "مدينتي هاف ماراثون" ، سباق لمسافة 3 كيلو متر يناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف تشجيع كل أفراد الأسرة على المشاركة وممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة في الحياة اليومية، كما تتضمن فعاليات الماراثون فقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجآت لسكان مدينتي والرحاب وجميع المشاركين في الماراثون.

وتنظم مجموعة طلعت مصطفى، النسخة الثانية من "مدينتي هاف ماراثون"، بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري، يوم الجمعة القادم 13 مايو ، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم، وهم سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو.

وتستعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتنظيم الماراثون على مستوى عالمي من خلال تخصيص مسارات محددة للمشاركين داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

وتتولى شركة تراي فاكتوري تنظيم مدينتي هاف ماراثون، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد في المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع في الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة في تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم في بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.

طلعت مصطفى مدينتي مدينتي هاف ماراثون سباق ٣ كم وزارة الشباب والرياضة تراي فاكتوري

مدينتي مدينتي هاف ماراثون سباق ٣ كم وزارة الشباب والرياضة تراي فاكتوري طلعت مصطفى
نرشح لكم
وزير الرياضة يؤكد مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر سلة - أوجستي بوش: هذه طريقتنا المعروفة.. وكل مباراة أمام الاتحاد تكون مختلفة سلة - إسماعيل أحمد: تعطش الأهلي للبطولات ظهر هذا الموسم.. هدفنا الفوز بالدوري اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موعد وصول الحكام الأجانب لنهائي الدوري اتحاد السلة يجيب لـ في الجول: هل يتأجل نهائي دوري السوبر في حال تعذر استقدام حكام أجانب سلة – رئيس الحكام يكشف لـ في الجول الجنسيات الأقرب لإدارة نهائي الدوري تحكيميا كرة سلة – الاتحاد السكندري والأهلي يطلبان حكاما أجانب لنهائي دوري السوبر.. واتحاد اللعبة يوافق كرة يد – بقيادة الأحمر والدرع.. الزمالك يعلن قائمة بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية
أخر الأخبار
مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(0) الوداد.. بداية أولى مباراتي نصف النهائي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار 37 دقيقة | رياضات أخرى
ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة 44 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 57 دقيقة | الدوري الإسباني
روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما ساعة | الدوري الإيطالي
أول رد رسمي من فيفا على طلب الجزائر بإعادة مباراة الكاميرون 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار