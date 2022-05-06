قبلة الحياة +90.. ليفانتي يهزم سوسيداد ويحيي أمال بقاءه

الجمعة، 06 مايو 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

ليفانتي - ريال سوسيداد - الدوري الإسباني

أحيا ليفانتي آماله بالبقاء في الدوري الإسباني في اللحظات الأخيرة بعدما فاز على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة.

فوز رفع رصيد ليفانتي إلى النقطة 29 في المركز ما قبل الأخير لينعش أحلامه من جديد بالبقاء في الليجا.

وسجل خورخي ميرامون وجونزالو ميليرو أهداف ليفانتي، فيما أحرز دافيد سيلفا هدف ريال سوسيداد.

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وافتتح ميرامون أهداف اللقاء عند الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من خوسيه كامبانيا.

وعادل دافيد سيلفا نتيجة المباراة عند الدقيقة 66 بـ كرة رأسية في الشباك بعد تمريرة حاسمة من أندوني جوروسابيل.

وحسم ميليرو نتيجة المباراة لـ ليفانتي بعد ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وغادر ليفانتي قاع الترتيب مؤقتا إذ رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ19 بفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس الذي يواجه سلتا فيغو السبت

بينما تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 56 نقطة في المركز السادس.

ليفانتي الدوري الإسباني ريال سوسيداد
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