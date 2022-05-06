قبلة الحياة +90.. ليفانتي يهزم سوسيداد ويحيي أمال بقاءه
الجمعة، 06 مايو 2022 - 23:27
كتب : FilGoal
أحيا ليفانتي آماله بالبقاء في الدوري الإسباني في اللحظات الأخيرة بعدما فاز على ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة.
فوز رفع رصيد ليفانتي إلى النقطة 29 في المركز ما قبل الأخير لينعش أحلامه من جديد بالبقاء في الليجا.
وسجل خورخي ميرامون وجونزالو ميليرو أهداف ليفانتي، فيما أحرز دافيد سيلفا هدف ريال سوسيداد.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!!!!!
🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️🐸#LevanteUD 2-1 @RealSociedad
¡SE PUEDE, AFICION, SE PUEDE, PODEMOS!#OrgullGranota pic.twitter.com/kPOiEKkLja— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 6, 2022
وافتتح ميرامون أهداف اللقاء عند الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من خوسيه كامبانيا.
وعادل دافيد سيلفا نتيجة المباراة عند الدقيقة 66 بـ كرة رأسية في الشباك بعد تمريرة حاسمة من أندوني جوروسابيل.
وحسم ميليرو نتيجة المباراة لـ ليفانتي بعد ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وغادر ليفانتي قاع الترتيب مؤقتا إذ رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ19 بفارق نقطة عن ديبورتيفو ألافيس الذي يواجه سلتا فيغو السبت
بينما تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 56 نقطة في المركز السادس.