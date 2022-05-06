أمل البقاء يستمر.. هدفان متأخران يقلبان تأخر جنوى إلى فوز على يوفنتوس

قاتل جنوى حتى الرمق الأخير أمام يوفنتوس، فحول تأخره إلى فوز في آخر الدقائق، ليحافظ على آمال البقاء.

فاز جنوى على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف على ملعب جنوى، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس، فيما سجل ألبيرت جودمونسون، ودومينيكو كريشيتو هدفا جنوى.

ديبالا تقدم في الدقيقة الـ48 بعد انطلاقة من مويس كين ثم تمريرة إلى ديبالا الذي استلم على حدود منطقة الجزاء، ثم سدد في المرمى مسجلا الأول.

وأدرك جنوى التعادل في الدقيقة الـ87. أميري أرسل بينية رائعة خلف ماتيا دي تشيليو إلى جودمونسون الذي انفرد وسجل التعادل.

يوفنتوس كاد يسجل الفوز في الدقيقة الـ93 بعد انفراد تام من ألفارو موراتا الذي انفرد ومرر الكرة إلى مويس كين، والذي سدد بدوره بجانب القائم، ليهدر هدفا محققا وترتد الكرة بركلة جزاء لـ جنوى.

لم يكتف جنوى بذلك، فتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ96. دومينيكو كريشيتو سجلها بنجاح في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز جنوى بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد جنوى إلى 28 نقطة مرتقيا للمركز الـ18 مؤقتا، وقبل مباراة كالياري مع ساليرنيتانا.

كالياري يحتل المركز الـ19 برصيد 28 نقطة، فيما يحتل ساليرنيتانا المركز الـ17 برصيد 29 نقطة. وهو المركز الذي ينقذ صاحبه من الهبوط.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الرابع، وقد ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا سلفا.