الثاني مع جونياس.. بيراميدز يهزم سموحة في ظهور بسيوني الأول

للمباراة الثانية على التوالي، حقق بيراميدز الفوز تحت قيادة تاكيس جونياس بعد خسارة أولى في الظهور الأول، وعلى حساب سموحة في ظهور عبد الحميد بسيوني الاول.

وفاز بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

سجل فخر الدين بن يوسف وأسامة جلال هدفا بيراميدز في المباراة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز الخامس.

بيراميدز تقدم مبكرا في الدقيقة التاسعة. تمريرة خاطئة من الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة وصلت إلى فاخري لاكاي فمرر الأخير إلى فخر الدين بن يوسف المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

وكاد بيراميدز يسجل الثاني في الدقيقة الـ37. إبراهيم توريه لاعب فريق بيراميدز مر بشكل رائع في اتجاه منطقة الجزاء ثم مرر إلى إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء ولكن تداخل لاعب سموحة خالد عبد الفتاح معه واستخلص الكرة قبل أن تشكل خطورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

عبد الحميد بسيوني بدأ الشوط الثاني بدخول حسين فيصل وحمدي علاء بدلا من محمد عبد العاطي، وأحمد رمضان بيكهام.

ولم يتوقف بيراميدز عن الضغط، فسجل الثاني في الدقيقة الـ57. ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها عبد الله السعيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع سموحة بشكل خاطيء فوصلت إلى أسامة جلال المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يمين المرمى.

بسيوني تدخل مجددا في الدقيقة الـ66 بدخول إليا سيلا، ومصطفى الخواجة بدلا من عبد الكبير الوادي، وصديق كالابا.

ورد تاكيس جونياس في الدقيقة الـ70 بدخول محمود صابر، ومحمد الجباس بدلا من إسلام عيسى، وفاخري لاكاي.

سموحة تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ85 كاد يقرب بها النتيجة، لكن شريف إكرامي تألق وتصدى لها من مروان حمدي، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز الخامس.