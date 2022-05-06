الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب

الجمعة، 06 مايو 2022 - 21:37

كتب : FilGoal

إنتر - إمبولي - الدوري الإيطالي

عاد إنتر من بعيد ليجدد آماله للظفر بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية على التوالي في مباراة مثيرة أمام إمبولي.

وفاز إنتر على إمبولي بـ أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

سجل سيموني رومانولي بالخطأ في مرماه ولاوتارو مارتينيز مرتين، وأليسكسيس سانشيز أهداف إنتر فيما سجل أندريا بينامونتي وكريستيان أصلاني هدفا إمبولي.

فوز ضمن صدارة الكالتشيو لإنتر بشكل مؤقت برصيد 78 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ميلان صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب الأحد مباراته.

فيما توقف رصيد إمبولي عند النقطة 37 في المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري.

أحداث المباراة

فاجأ إمبولي أصحاب الأرض بهدف مبكر أحرزه أندريا بينامونتي في الدقيقة 5 بعد تمريرة حاسمة من سيمون زوركوفسكي ترجمها الإيطالي في الشباك.

وكاد إمبولي أن يضاعف نتيجة المباراة مبكرا عند الدقيقة 10 عن طريق سيمون زوركوفسكي لكن بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وضاعف أسلاني نتيجة إمبولي بهدف ثان في الدقيقة 28 بعد تسديدة قوية في شباك إنتر.

استفاقة

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ومع دخول الشوط الأول من الدقائق الأخيرة، تردد إنتر على مرمى إمبولي في أكثر من كرة.

وأهدى سيمون رومانولي لاعب إمبولي هدف لإنتر بالخطأ في مرماه ليقلص إنتر النتيجة عند الدقيقة 40.

وعادل مارتينيز نتيجة المباراة لإنتر بعد متابعة جيدة لعرضية من جانب هاكان تشالهان أوغلو في الدقائق المحتسبة بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ريمونتادا

ومع بداية الشوط الثاني، واصل إنتر تهديده لمرمى إمبولي في أكثر من كرة تارة بأقدام لاوتارو وآخرى من إدين دجيكو.

وسجل لاوتارو الهدف الثالث لإنتر بعد ارتباك دفاع إمبولي لترتد الكرة ويسددها في الشباك عند الدقيقة 64.

وكاد دجيكو أن يسجل الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 58 لكن يحرمه القائم.

وحسم سانشيز نتيجة المباراة بهدف رائع في شباك ميلان بعد تمريرة حاسمة من دجيكو في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء.

إنتر الدوري الإيطالي إمبولي
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