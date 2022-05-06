انتهت في الدوري - سموحة (0)-(2) بيراميدز.. فوز جديد لفريق جونياس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 84 شريف إكرامي يتصدى لـ ركلة الجزاء. نفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مروان حمدي ولكن أبعدها الحارس شريف إكرامي بشكل رائع من أقصى يمين مرماه.

ق. 83 ركلة جزاء لصالح سموحة بعد لمسة يد على علي جبر في منتصف الملعب.

ق. 57 جووووول ثاني لـ بيراميدز. ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها عبد الله السعيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع سموحة بشكل خاطيء فوصلت إلى أسامة جلال المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جوووول أوووول لـ بيراميدز. تمريرة خاطئة من الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة وصلت إلى فاخري لاكاي فمرر الأخير إلى فخر الدين بن يوسف المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

بداية المباراة