انتهت في الدوري - سموحة (0)-(2) بيراميدز.. فوز جديد لفريق جونياس

الجمعة، 06 مايو 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 للدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
كاف يعاقب مازيمبي عقب أحداث مواجهة بيراميدز قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسى أمام سموحة انتهت في الدوري - المصري (0)-(2) المقاولون.. الجونة (1)-(2) بيراميدز الفوز الأول مع تاكيس.. بيراميدز يعود من الغردقة بالفوز على الجونة

نهاية المباراة

ق. 84 شريف إكرامي يتصدى لـ ركلة الجزاء. نفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة قوية من مروان حمدي ولكن أبعدها الحارس شريف إكرامي بشكل رائع من أقصى يمين مرماه.

ق. 83 ركلة جزاء لصالح سموحة بعد لمسة يد على علي جبر في منتصف الملعب.

ق. 57 جووووول ثاني لـ بيراميدز. ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها عبد الله السعيد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع سموحة بشكل خاطيء فوصلت إلى أسامة جلال المتمركز داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 9 جوووول أوووول لـ بيراميدز. تمريرة خاطئة من الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة وصلت إلى فاخري لاكاي فمرر الأخير إلى فخر الدين بن يوسف المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

بداية المباراة

الدوري المصري بيراميدز سموحة
نرشح لكم
الثاني مع جونياس.. بيراميدز يهزم سموحة في ظهور بسيوني الأول الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن دربي أوفى بوعوده.. الإسماعيلي يتزعم القنال بفوز مثير على المصري أكرم توفيق يظهر في التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3)-(2) المصري.. الدراويش ينتصرون تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث
أخر الأخبار
الثاني مع جونياس.. بيراميدز يهزم سموحة في ظهور بسيوني الأول 2 دقيقة | الدوري المصري
الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن ساعة | الدوري المصري
الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب ساعة | الدوري الإيطالي
انتهت في الدوري - سموحة (0)-(2) بيراميدز.. فوز جديد لفريق جونياس ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دربي أوفى بوعوده.. الإسماعيلي يتزعم القنال بفوز مثير على المصري 2 ساعة | الدوري المصري
سلة - الأمن يرفض حضور 150 مشجع في نهائي دوري السوبر 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف