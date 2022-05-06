دربي أوفى بوعوده.. الإسماعيلي يتزعم القنال بفوز مثير على المصري

في دربي أوفى بكل الوعود ولم تغب عنه أيا من عناصر إثارة كرة القدم، فاز الإسماعيلي على المصري في حضور حمزة الجمل الأول.

وفاز الإسماعيلي على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجيش ببرج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري.

سجل باهر المحمدي، وأحمد مدبولي، ومحمد الشامي أهداف الإسماعيلي، فيما سجل إسلام المزين، وعمرو مرعي هدفا المصري.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة مرتقيا للمركز الـ14 في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الـ11.

































































































التشكيل

إثارة الدربي بدأت قبل المباراة من خلال ظروف الفريقين. الإسماعيلي صاحب الأرض دخل المباراة بجهاز فني جديد، يترأسه حمزة الجمل كمدرب، وبحضور حسني عبد ربه مديرا للكرة.

وقاد باهر المحمدي دفاع الإسماعيلي بعد العودة من الإصابة، فيما تواجد محمد الشامي في الهجوم.

🟠 تشكيل الإسماعيلي - محمد الشامي يقود هجوم الدراويش ضد المصري pic.twitter.com/kgRl8I8eCh — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2022

في الجهة الأخرى، دخل المصري المباراة بعديد من التغييرات في التشكيل بسبب قرار مجلس الإدارة بإيقاف واستبعاد بعض اللاعبين بسبب التمرد الأخير لعدم الحصول على المستحقات.

بدأ محمد شحاتة الحارس الشاب كأساسي لأول مرة، فيما تواجد مصطفى أيمن كظهير أيسر بعد فسخ تعاقد أحمد شديد قناوي، ولعب الشعباني بثلاثي دفاعي بإضافة الشاب إسلام المزين بجانب ياسر حمد، وهيثم العيوني.

🟢 تشكيل المصري- مصطفى أيمن الظهير الأيسر الشاب يبدأ كأساسي بعد فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوي بالتراضي pic.twitter.com/fVin1sqdzB — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2022

وصف المباراة

وبدأت المباراة قوية وبرغبة واضحة للتقدم من الإسماعيلي. هجوم أسفر عن ركنية أولى في الدقيقة الثانية ورأسية من حسن ياسين بجانب القائم.

حسن ياسين اخترق مجددا في الدقيقة الـ15 وسدد بقوة، لكن محمد شحاتة تصدى لها وسجل حضوره الأول.

ورد المصري في الدقيقة الـ17. عرضية من إلياس الجلاصي، حاول أوستين أموتو الوصول لها وحدث إلتحام مع باهر المحمدي لتخرج الكرة من الملعب.

محمد الحنفي راجع تقنية الفيديو لبحث إمكانية احتساب ركلة جزاء، لكنه قرر استئناف اللعب.

المصري أصبح الأفضل، وكاد يتقدم في الدقيقة الـ32. مخالفة نفذها إلياس الجلاصي، وتابعها ياسر حمد برأسية فوق المرمى.

هدفان متأخران

وفي الدقيقة الـ38 جاء الهدف الأول أخيرا للمصري. مخالفة نفذها الجلاصي وأبعدها عصام صبحي لتصل إلى هيثم العيوني الذي أرسل عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليتابعها إسلام المزين بلمسة في المرمى.

هدف هو الأول لـ إسلام المزين لاعب منتخب الشباب مع المصري في مباراته الثانية فقط مع الفريق الأول بمسابقة الدوري.

الإسماعيلي لم يستسلم. بينية ساقطة في الدقيقة الـ40 إلى محمد الشامي الذي استلم وسدد سريعا، لكن فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الـ43 اخترق أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء، ليتعرض إلى عرقلة من إسلام المزين، احتسبها الحنفي ركلة جزاء.

باهر المحمدي سدد ركلة الجزاء في وسط المرمى مسجلا التعادل بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

معين الشعباني بدأ الشوط الثاني بالتبديل الأول للمصري. شارك كريم العراقي بدلا من أسامة الجزار كظهير أيمن.

وتألق محمد شحاتة مجددا في الدقيقة الـ50. ركنية للإسماعيلي قابلها حسن ياسين برأسية تصدى لها شحاتة وتابعها لاعب آخر وتصدى لها شحاتة مجددا بمساعدة القائم.

لكن تقدم الإسماعيلي جاء في الهجمة التالية سريعا. مصطفى أيمن يبعد الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى أحمد مدبولي الذي يسدد بيسراه قوية في مرمى المصري مسجلا الثاني.

تبديلات

هنا تدخل معين الشعباني في تشكيل المصري ودفع بثلاثة لاعبين. شارك حسن علي ومحمد عنتر وعمرو مرعي يشاركون بدلا من زياد فرج، وأوستين أموتو، وعموري في الدقيقة الـ55.

وكاد المصري يتعادل في الدقيقة الـ62. كرة ثابتة نفذها الجلاصي ببراعة، وتصدى لها محمد فوزي إلى ركنية.

إثارة بالغة

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق التالية. أدرك المصري التعادل في الدقيقة الـ65. عرضية من هيثم العيوني الذي انتقل للعب كظهير أيسر، وتابعها البديل عمرو مرعي برأسية رائعة في المرمى مسجلا التعادل.

والإسماعيلي لم يتأخر كثيرا في التقدم مجددا. لاعبو الفريق بدوأ المباراة من جديد وأرسلوا كرة طويلة مرت من دفاع المصري بغرابة، ليتابعها الشامي برأسية من فوق محمد شحاتة مسجلا الثالث.

هنا تدخل حمزة الجمل وأجرى أولى تبديلاته. شارك محمد عبد السميع في الدقيقة الـ67 بدلا من سايكو كونتيه.

ورد الشعباني في الدقيقة الـ72 بدخول محمد عبد اللطيف "جريندو" بدلا من زياد فرج.

محمد بيومي شارك مع الإسماعيلي في الدقيقة الـ78 بدلا من أحمد مدبولي.

وأثناء ضغط المصري، تعرض هيثم العوني للطرد في الدقيقة الـ80 بعد إنذار ثاني، ليكمل الفريق المباراة منقوصا.

وكانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ87 بدخول محمد مخلوف بدلا من محمد عادل.

محمد شحاتة تألق مجددا في الدقيقة الـ90 ومنع هدفا رابعا للإسماعيلي، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة مرتقيا للمركز الـ14 في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الـ11.