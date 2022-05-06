سلة - الأمن يرفض حضور 150 مشجع في نهائي دوري السوبر

الجمعة، 06 مايو 2022 - 20:35

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة رفضًا من مديرية أمن محافظة الجيزة بشأن طلب حضور 150 فرد لكلًا من ناديي الاتحاد السكندري والأهلي خلال سلسلة نهائي دوري السوبر 2020-2021.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الخاص بالمباريات والذي تم عقده أمس الخميس، وبالتالي تقام المباريات دون حضور أي فرد خلاف الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وكان اتحاد السلة أرسل خطابًا في 26 أبريل الماضي إلى الجهات الأمنية بطلب السماح بحضور 150 فرد بخلاف الجهاز الفني والإداري واللاعبين لكل فريق من أجل حضور المباريات في صالة حسن مصطفى.

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وأشار اتحاد السلة في خطابه أن الـ 150 فرد المطلوب حضورهم للمباريات تشمل أولياء أمور اللاعبين واللاعبين القدامى لكل فريق على أن يقدم كل نادي كشف بأسماءهم وصفاتهم ويتم اعتماده أولًا من الاتحاد.

ويواجه الاتحاد السكندي نظيره الأهلي في أول نهائيات المسابقة في الـ8 من مايو الجاري على صالة حسن مصطفى.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من دوري السوبر للسلة بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، حيث يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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