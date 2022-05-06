مرموش ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالدوري الألماني

الجمعة، 06 مايو 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش

دخل عمر مرموش اللاعب المصري لفريق شتوتجارت الألماني، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب بالموسم في الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

شتوتجارت

وسبق لـ مرموش أن فاز بجائزة أفضل لاعب شاب خلال شهرين مختلفين هذا الموسم.

مرموش ضمن قائمة من ستة لاعبين، تضم أيضا كلا من دومينيك شوبايلي لاعب لايبزيج، وهيروكي إيتو لاعب شتوتجارت، وياسبر لاندستروم لاعب آينتراخت فرانكفورت، وباتريك فيمر لاعب آرمينيا بينيفيلد، ويوناس وايند لاعب فولفسبورج.

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صاحب الـ23 عاما يقضي الموسم الجاري معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت.

وشارك مرموش هذا الموسم في 21 مباراة. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع أربعة آخرين.

وكان مرموش ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وشارك مرموش إجمالا في 11 مباراة رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

عمر مرموش شتوتجارت الدوري الألماني
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