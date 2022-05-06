سلة – أحمد مرعي: التركيز والتوفيق يحسمان الدوري.. ونريد إعادة الاتحاد لمكانته

كشف أحمد مرعي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة مقومات الفوز ببطولة دوري السوبر أمام الأهلي.

ويواجه الاتحاد السكندي نظيره الأهلي في أول نهائيات المسابقة في الـ8 من مايو الجاري على صالة حسن مصطفى.

وقال مرعي المدير للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "النهائي يبقى نهائي، ستكون مباراة مثل الموسم الماضي عندما واجهنا نادي الزمالك".

وأضاف "الفريقان (الأهلي والاتحاد) كافحا ويستحقا أن يلعبا المباراة النهائية".

وتابع "ستكون مباراة قوية لكن سيتم حسمها من خلال مدى تركيز اللاعبين داخل أرض الملعب ويوم المباراة، وتوفيق الله".

وأكمل "اكتمال الصفوف يعطي مساحة للمدربين لتغيير طرق اللعب وخلق أنواع دفاعات وتشكيلات هجومية، ويكون هناك تنافس كبير بين المدربين على عكس أن تكون محدود بعدد معين من اللاعبين".

وأتم أحمد مرعي حديثه: "نعد جمهور الاتحاد وأهل مدينة الإسكندرية أننا سنحارب من أجل التتويج بالدوري، هي البطولة الأخيرة في الموسم ونحن لم نكن موفقين هذا الموسم سوى في بطولة السوبر فقط، خسرنا البطولة العربية ودوري المرتبط وكأس مصر، بالنسبة لنا دوري السوبر سيكون رد الاعتبار لإعادة نادي الاتحاد السكندري لمكانه الطبيعي على منصات التتويج".

ووصل الاتحاد إلى نهائي المسابقة بعدما تخطى الزمالك بنتيجة (79-59) في ثالث مواجهات الدور قبل النهائي، بينما فاز في المباراة الأولى أمام الزمالك بنتيجة (97-53)، فيما فاز في المباراة الثانية بنتيجة (73-68).

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من دوري السوبر للسلة بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، حيث يحتاج الفريق للفوز بثلاث مباريات.