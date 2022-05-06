انتهت في الدوري - الإسماعيلي (3)-(2) المصري.. الدراويش ينتصرون

الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

سايكو كونتي ضد أسامة الجزار في لقاء المصري والإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 للدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل الإسماعيلي - عودة باهر المحمدي في اختيارات الجمل الأولى لمواجهة المصري تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث

نهاية الدربي.. الإسماعيلي ينتصر.

ق. 80 إنذار ثاني وطرد لـ هيثم العيوني

ق. 72 جريندو يشارك بدلا من إلياس الجلاصي.

ق. 66 جوووووول الإسماعيلي يرد بهدف ثالث سريع جدا. طولية مرت من الدفاع وتقدم لها الشامي وسجلها برأسه منن فوق شحاتة المتقدم بغرابة.

ق. 65 جووول التعااادل. عرضية رائعة من هيثم العيوني ورأسية أروع من عمرو مرعي مسجلا التعادل.

ق. 62 محمد فوزي يتالق. كرة ثابتة نفذها الجلاصي وتصدى لها فوزي ببراعة إلى ركنية.

ق. 55 حسن علي ومحمد عنتر وعمرو مرعي يشاركون بدلا من زياد فرج، وأوستين أموتو، وعموري.

ق. 50 جووول ثااااني للإسماعيلي. مصطفى أيمن يبعد الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى أحمد مدبولي الذي يسدد بيسراه قوية في مرمى المصري مسجلا الثاني.

ق. 49 محمد شحاتة يتألق مجدادا. ركنية للإسماعيلي قابلها حسن ياسين برأسية تصدى لها شحاتة وتابعها لاعب آخر وتصدى لها شحاتة مجددا بمساعدة القائم.

كريم العراقي يشارك بدلا من أسامة الجزار مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول التعااادل. باهر المحمدي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 44 ركلة جزاااء للإسماعيلي. أحمد مدبولي يخترق داخل منطقة الجزاء ويتعرض لإعاقة من إسلام المزين يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 43 بينية ساقطة إلى محمد الشامي الذي استلم وسدد ساقطة فوق مرمى محمد شحاتة.

ق. 38 جوووول أووول للمصري. مخالفة نفذها الجلاصي وأبعدها عصام صبحي لتصل إلى هيثم العيوني الذي أرسل عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليتابعها إسلام المزين بلمسة في المرمى.

ق. 32 مخالفة نفذها الجلاصي وتابعها ياسر حمد برأسية فوق المرمى.

محمد الحنفي عاد لتقنية الفيديو وراجع اللعبة وقرر عدم احتساب ركلة جزاء للمصري.

ق. 17 عرضية من إلياس الجلاصي حاول أموتو الوصول لها وحدث إلتحام مع باهر المحمدي لتخرج الكرة من الملعب.

ق. 15 حسن ياسين يخترق ويسدد من داخل منطقة الجزاء لكن محمد شحاتة يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة

الدوري المصري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن استراحة في الدوري - سموحة (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول دربي أوفى بوعوده.. الإسماعيلي يتزعم القنال بفوز مثير على المصري أكرم توفيق يظهر في التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل تشكيل المصري – شحاتة يحرس المرمى ضمن تعديلات كثيرة أمام الإسماعيلي توصية من رابطة الأندية لاتحاد الكرة للحد من عملية تغيير المدربين في الدوري المصري قناوي لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع المصري بالتراضي.. ولا علاقة لي بالتحريض على ما حدث النصر الليبي يكشف لـ في الجول: هل يفاوض الزمالك لانتقال أجايي
أخر الأخبار
الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الإيطالي - عودة من بعيد أمام إمبولي تعيد آمال إنتر للظفر باللقب 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
استراحة في الدوري - سموحة (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول 53 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دربي أوفى بوعوده.. الإسماعيلي يتزعم القنال بفوز مثير على المصري ساعة | الدوري المصري
سلة - الأمن يرفض حضور 150 مشجع في نهائي دوري السوبر ساعة | مصر
قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد المنعم وعودة ديانج أمام وفاق سطيف 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار 4 العباسي لـ في الجول: أحضر مفاجأة لـ بسيوني عقب رحيله عن تدريب غزل المحلة