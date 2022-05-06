تشكيل الإسماعيلي - عودة باهر المحمدي في اختيارات الجمل الأولى لمواجهة المصري
الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
اختار حمزة الجمل تشكيله لمواجهة الإسماعيلي في دربي القنال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من الدوري المصري.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.
ويشهد التشكيل عودة باهر المحمدي وحسين ياسين وظهور أحمد مدبولي في هجوم الدراويش.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد فوزي.
خط الدفاع: عمرو الحلواني - باهر المحمدي - محمد نصر - عصام صبحي.
خط الوسط: عماد حمدي - محمد عادل - حسين ياسين - سايكو كونتيه.
خط الهجوم: أحمد مدبولي - محمد الشامي.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.
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