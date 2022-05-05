النصر الليبي يكشف لـ في الجول: هل يفاوض الزمالك لانتقال أجايي

كشف أشرف البركي مدير التعاقدات في النصر الليبي عن حقيقة تفاوض الزمالك للحصول على جناح الفريق ولاعب الأهلي السابق، جونيور أجايي.

جونيور أجاي النادي : النصر الزمالك

وقال البركي لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض من الزمالك لضم جونيور أجايي، لا يوجد أي تواصل من الزمالك".

وأتم "إذا تلقينا أي عرض من الزمالك، سنتحدث مع اللاعب أولا، ثم نستطلع موقف الإدارة، ونتخذ القرار المناسب للنادي واللاعب".

ورحل أجايي عن الأهلي بعدما فسخ تعاقده بالتراضي في ديسمبر 2021.

الجناح النيجيري البالغ 26 عاما انضم من الصفاقسي التونسي في 2016 بعد الفوز ببرونزية أولمبياد ريو.

بقميص الأهلي خاض 161 مباراة سجل 41 هدفا وصنع 30.

وسجل أجايي 30 هدفا في الدوري المصري محتلا المركز السادس عشر في ترتيب الهدافين الأجانب في تاريخ المسابقة.

وهو رابع هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 6 أهداف بعد كل من أمادو فلافيو ووليد أزارو وعلي معلول.

ومنذ ذلك الحين حقق الجناح النيجيري 11 لقبا.

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