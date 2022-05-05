الدوري السعودي - بمشاركة مصطفى فتحي..كارتيرون يسحق التعاون برباعية ويؤزم موقفه

الخميس، 05 مايو 2022 - 21:31

كتب : محمود حمدي

مصطفى فتحي - التعاون - الاتفاق

حقق نادي الاتفاق فوزا غاليا على حساب منافسه التعاون بأربعة أهداف دون مقابل في الدوري السعودي.

وقاد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الاتفاق للفوز على التعاون في مباراة أقيمت، الخميس ضمن منافسات الجولة 26 من منافسات المسابقة.

وشارك مصطفى فتحي في التشكيل الأساسي للمدرب الهولندي فان بروم المدير الفني لنادي التعاون.

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وسجل التونسي نعيم السليتي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 49 و61.

وأضاف يوسف نياكاتي الهدف الثالث في الدقيقة 75 قبل أن يختتم محمد الكويكبي الأهداف بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

فوز رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 27 في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 26 في المركز 14 قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

ويضم الدوري السعودي 16 فريقا تهبط أصحاب المراكز 14و 15 و16 لدوري الدرجة الأولى.

مصطفى فتحي التعاون الاتفاق الدوري السعودي
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