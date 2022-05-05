انتهت دوري المؤتمر - روما (1) - (0) ليستر .. مارسيليا (0) - (0) فينورد.. نهائي إيطالي هولندي
الخميس، 05 مايو 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بين روما الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي، وبين مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي.
وتعادل روما مع ليستر 1-1 في الذهاب، بينما فاز فينورد على مارسيليا 3-2.
للتذكير، تم إلغاء قاعدة الهدف الخارجي في المسابقات الأوروبية، ما يعني أن الطرف الفائز يحتاج لحسم المباراة بفارق الأهداف، وفي حال التساوي يلجأ الطرفان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.
روما (1) - (0) ليستر
نهاية المباراة وتأهل روما إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق10: جوووول أول لروما من رأسية تامي أبراهام
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
مارسيليا (0) - (0) فينورد
نهاية المباراة وتأهل فينورد إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل