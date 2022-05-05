انتهت دوري المؤتمر - روما (1) - (0) ليستر .. مارسيليا (0) - (0) فينورد.. نهائي إيطالي هولندي

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بين روما الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي، وبين مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي.

وتعادل روما مع ليستر 1-1 في الذهاب، بينما فاز فينورد على مارسيليا 3-2.

للتذكير، تم إلغاء قاعدة الهدف الخارجي في المسابقات الأوروبية، ما يعني أن الطرف الفائز يحتاج لحسم المباراة بفارق الأهداف، وفي حال التساوي يلجأ الطرفان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

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روما (1) - (0) ليستر

نهاية المباراة وتأهل روما إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10: جوووول أول لروما من رأسية تامي أبراهام

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مارسيليا (0) - (0) فينورد

نهاية المباراة وتأهل فينورد إلى نهائي النسخة الأولى من البطولة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فينورد مارسيليا دوري المؤتمر الأوروبي ليستر سيتي روما
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