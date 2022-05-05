رومانو ينقل بيانا رسميا عن والدة مبابي: لا اتفاق مع باريس أو أي ناد.. المناقشات مستمرة

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

كيليان مبابي يسجل ويحتفل مع باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

نشر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، ما وصفه ببيان رسمي من والدة كيليان مبابي، شددت فيه أنه لا يوجد أي اتفاق مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

وكتب صحفي سكاي سبورتس عبر تويتر: "بيان رسمي من والدة مبابي: لا اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر".

وأضاف "المبحاثات حول مستقبل كيليان (مبابي) مستمرة في هدوء كبير لمنحه الخيار الأفضل مع الاحترام لكل الأطراف".

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ماذا حدث؟

فجرت جريدة لو باريزيان الفرنسية قنبلة من العيار الثقيل، حيث كشفت بأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، قريب من الوصول لاتفاق لتمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وقال تقرير لو باريزيان إن ممثلي اللاعب، ووالديه، قبلا بعرض ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي بشكل مبدئي، وهو اتفاق يقضي ببقاء مبابي في حديثة الأمراء لموسمين مقبلين.

وبموجب هذا الاتفاق وبحسب لو باريزيان، فإن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم، مع مكافآت توقيع تصل إلى 100 مليون يورو.

وسيضم العقد خيارا لتمديده لموسم ثالث.

وتعد الأنباء ضربة قوية للمتأهل أمس الأربعاء لنهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد، حيث ينتهي عقد مبابي بنهاية الموسم الجاري وكان الملكي المفضل للحصول على توقيعه.

ولم تشعل قضية مبابي الأوساط الرياضية فقط بل وصلت إلى إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، إذ ناشد مبابي بالبقاء في الدوري الفرنسي وعدم الرحيل عن النادي. (طالع التفاصيل)

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