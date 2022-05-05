كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز متهم بـ "تقديم هدايا للحكام" قبل المباراة

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

إدواردو سالفيو - بوكا جونيورز

فضيحة تشغل ساحة الكرة اللاتينية، بطلها بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراته ضد أولويز ريدي البوليفي ضمن منافسات دور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس.

جاء ذلك حيث نشر نادي أولويز ريدي فيديو لحملة تفتيش من رجال الشرطة داخل غرفة ملابس حكام مباراته ضد بوكا جونيورز قبل صافرة البداية.

ويظهر الفيديو عثور رجال الشرطة على عدة قمصان وحقائب هدايا من بوكا جونيورز داخل غرفة الحكام.

وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز بهدف دون رد سجله إدواردو سالفيو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، كما تم طرد ماوريسيو كورتيس لاعب أولويز ريدي في الدقيقة 86.

للمفارقة فإن بوكا جونيورز ثاني مجموعته بـ6 نقاط قد جمع كافة نقاطه من مواجهة أولويز ريدي، حيث فاز عليه ذهابا 2-0 وشهدت المباراة طرد رودريجو رامالو لاعب الفريق البوليفي أيضا، بينما خسر أمام ديبورتيفو كالي الكولومبي وكورينثيانز البرازيلي.

ويحتدم موقف المجموعة الخامسة قبل آخر جولتين، حيث يتصدرها كورينثيانز بـ7 نقاط، يليه بوكا جونيورز، ثم كالي بـ5 نقاط، وأخيرا أولويز ريدي بـ4 نقاط.

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