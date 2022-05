كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز متهم بـ "تقديم هدايا للحكام" قبل المباراة

فضيحة تشغل ساحة الكرة اللاتينية، بطلها بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراته ضد أولويز ريدي البوليفي ضمن منافسات دور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس.

جاء ذلك حيث نشر نادي أولويز ريدي فيديو لحملة تفتيش من رجال الشرطة داخل غرفة ملابس حكام مباراته ضد بوكا جونيورز قبل صافرة البداية.

ويظهر الفيديو عثور رجال الشرطة على عدة قمصان وحقائب هدايا من بوكا جونيورز داخل غرفة الحكام.

وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز بهدف دون رد سجله إدواردو سالفيو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، كما تم طرد ماوريسيو كورتيس لاعب أولويز ريدي في الدقيقة 86.

Boca Juniors have been accused of "giving gifts to referees" before a Copa Libertadores match.

Bolivian side Always Ready released a video of police raiding the officials' locker room before the match and finding several jerseys and gift bags from Boca Juniors 😳 pic.twitter.com/Ro2BuGX0AN