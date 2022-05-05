كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز متهم بـ "تقديم هدايا للحكام" قبل المباراة

فضيحة تشغل ساحة الكرة اللاتينية، بطلها بوكا جونيورز الأرجنتيني في مباراته ضد أولويز ريدي البوليفي ضمن منافسات دور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس.

جاء ذلك حيث نشر نادي أولويز ريدي فيديو لحملة تفتيش من رجال الشرطة داخل غرفة ملابس حكام مباراته ضد بوكا جونيورز قبل صافرة البداية.

ويظهر الفيديو عثور رجال الشرطة على عدة قمصان وحقائب هدايا من بوكا جونيورز داخل غرفة الحكام.

وانتهت المباراة بفوز بوكا جونيورز بهدف دون رد سجله إدواردو سالفيو في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، كما تم طرد ماوريسيو كورتيس لاعب أولويز ريدي في الدقيقة 86.

Boca Juniors have been accused of "giving gifts to referees" before a Copa Libertadores match. Bolivian side Always Ready released a video of police raiding the officials' locker room before the match and finding several jerseys and gift bags from Boca Juniors 😳 pic.twitter.com/Ro2BuGX0AN — Sky Sports (@SkySports) May 5, 2022

للمفارقة فإن بوكا جونيورز ثاني مجموعته بـ6 نقاط قد جمع كافة نقاطه من مواجهة أولويز ريدي، حيث فاز عليه ذهابا 2-0 وشهدت المباراة طرد رودريجو رامالو لاعب الفريق البوليفي أيضا، بينما خسر أمام ديبورتيفو كالي الكولومبي وكورينثيانز البرازيلي.

ويحتدم موقف المجموعة الخامسة قبل آخر جولتين، حيث يتصدرها كورينثيانز بـ7 نقاط، يليه بوكا جونيورز، ثم كالي بـ5 نقاط، وأخيرا أولويز ريدي بـ4 نقاط.

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