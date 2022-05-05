تشكيل الدوري الأوروبي - أنطونيو يقود مهمة عودة وست هام.. ولايبزج يتسلح بـ بولسن لإكمال التأهل

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

وست هام يونايتد

أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي تشكيلي الفريقين لمواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فرانكفورت 3-1 في لندن.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

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حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - مارتن هينتيرجر - أوبيت نديكا

خط الوسط: أنسجار كناوف - موسى سو - سيباستيان روده - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: ينس هاوج - رافاييل بوري - دايتشي كامادا

وجاء تشكيل وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: فلاديمير كوفال - كريج داوسون - كرت زوما - آرون كريسويل

خط الوسط: توماس سوتشيك - ديكلان رايس - بابلو فورنالس

خط الهجوم: جارود بوين - مايكل أنطونيو - مانويل لانزيني

على الناحية الأخرى يلتقي رينجرز الاسكتلندي مع لايبزج الألماني، وفاز الأخير ذهابا بهدف نظيف.

وجاء تشكيل رينجرز كالتالي:

حراسة المرمى: ألان مكجريجور

خط الدفاع: جيمس تافيرنيير - كونور جولدسون - كالفن باسي - بورنا باريسيتش

خط الوسط: رايان جاك - جون لوندسترام - جلين كامارا

خط الهجوم: سكوت رايت - جو أريبو - رايان كينت

فيما جاء تشكيل لايبزج كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر جولاسي

خط الدفاع: جوسكو جفارديول - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان

خط الوسط: بنجامين هندريكس - كونراد لايمر - كيفن كامبل - أنخيلينو

خط الهجوم: توماس نكونكو - داني أولمو - يوسف بولسن

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