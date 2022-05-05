تشكيل الدوري الأوروبي - أنطونيو يقود مهمة عودة وست هام.. ولايبزج يتسلح بـ بولسن لإكمال التأهل
الخميس، 05 مايو 2022 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي تشكيلي الفريقين لمواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز فرانكفورت 3-1 في لندن.
وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:
حراسة المرمى: كيفن تراب
خط الدفاع: توتا - مارتن هينتيرجر - أوبيت نديكا
خط الوسط: أنسجار كناوف - موسى سو - سيباستيان روده - فيليب كوستيتش
خط الهجوم: ينس هاوج - رافاييل بوري - دايتشي كامادا
وجاء تشكيل وست هام كالتالي:
حراسة المرمى: ألفونس أريولا
خط الدفاع: فلاديمير كوفال - كريج داوسون - كرت زوما - آرون كريسويل
خط الوسط: توماس سوتشيك - ديكلان رايس - بابلو فورنالس
خط الهجوم: جارود بوين - مايكل أنطونيو - مانويل لانزيني
على الناحية الأخرى يلتقي رينجرز الاسكتلندي مع لايبزج الألماني، وفاز الأخير ذهابا بهدف نظيف.
وجاء تشكيل رينجرز كالتالي:
حراسة المرمى: ألان مكجريجور
خط الدفاع: جيمس تافيرنيير - كونور جولدسون - كالفن باسي - بورنا باريسيتش
خط الوسط: رايان جاك - جون لوندسترام - جلين كامارا
خط الهجوم: سكوت رايت - جو أريبو - رايان كينت
فيما جاء تشكيل لايبزج كالتالي:
حراسة المرمى: بيتر جولاسي
خط الدفاع: جوسكو جفارديول - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان
خط الوسط: بنجامين هندريكس - كونراد لايمر - كيفن كامبل - أنخيلينو
خط الهجوم: توماس نكونكو - داني أولمو - يوسف بولسن
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