تشكيل الدوري الأوروبي - أنطونيو يقود مهمة عودة وست هام.. ولايبزج يتسلح بـ بولسن لإكمال التأهل

أعلن أينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي تشكيلي الفريقين لمواجهة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز فرانكفورت 3-1 في لندن.

وجاء تشكيل فرانكفورت كالتالي:

حراسة المرمى: كيفن تراب

خط الدفاع: توتا - مارتن هينتيرجر - أوبيت نديكا

خط الوسط: أنسجار كناوف - موسى سو - سيباستيان روده - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: ينس هاوج - رافاييل بوري - دايتشي كامادا

وجاء تشكيل وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: فلاديمير كوفال - كريج داوسون - كرت زوما - آرون كريسويل

خط الوسط: توماس سوتشيك - ديكلان رايس - بابلو فورنالس

خط الهجوم: جارود بوين - مايكل أنطونيو - مانويل لانزيني

على الناحية الأخرى يلتقي رينجرز الاسكتلندي مع لايبزج الألماني، وفاز الأخير ذهابا بهدف نظيف.

وجاء تشكيل رينجرز كالتالي:

حراسة المرمى: ألان مكجريجور

خط الدفاع: جيمس تافيرنيير - كونور جولدسون - كالفن باسي - بورنا باريسيتش

خط الوسط: رايان جاك - جون لوندسترام - جلين كامارا

خط الهجوم: سكوت رايت - جو أريبو - رايان كينت

فيما جاء تشكيل لايبزج كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر جولاسي

خط الدفاع: جوسكو جفارديول - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان

خط الوسط: بنجامين هندريكس - كونراد لايمر - كيفن كامبل - أنخيلينو

خط الهجوم: توماس نكونكو - داني أولمو - يوسف بولسن

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