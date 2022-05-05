تشكيل دوري المؤتمر - فاردي يقود ليستر سيتي.. ومورينيو يتسلح بأبراهام
الخميس، 05 مايو 2022 - 20:16
كتب : FilGoal
أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في دوري المؤتمر الأوروبي.
وجاء تشكيل روما كالآتي:
حراسة المرمى: روي باتريسيو
الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز دا سيلفا
الوسط: سيرجيو أوليفيرا - بريان كريستانتي - لورينيزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي - ريك كارسدورب
الهجوم: تامي أبراهام - نيكولو زانيولو
بينما اختار بريندان رودجرز تشكيل ليستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: جاسبر شمايكل
الدفاع: جيمس جاستن - ويسلي فوفانا - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا
الوسط: جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - كيران ديوسبيري هال
الهجوم: جيمي فاردي – هارفي بارنز - أديمولا لوكمان
وتعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع روما الإيطالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.