رومانو: رحلة ألونسو مع تشيلسي تقترب من النهاية.. وبرشلونة يترقب

الخميس، 05 مايو 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو يحتفل بهدفه

تقترب رحلة ماركوس ألونسو لاعب تشليسي في الملاعب الإنجليزية من النهاية الصيف المقبل.

وحسبما نشر فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي" فإن أولوية ألونسو هي العودة إلى بلاده إسبانيا.

وذكر رومانو أن وجهة الإسباني المفضلة برشلونة وهي رغبة متبادلة بين الطرفين في الوقت الحالي.

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وأشار رومانو إلى أن تشيلسي منفتح على بيعه في ظل نية اللاعب على عدم تجديد عقده المنتهي في صيف 2023.

ونوّه رومانو أن ألونسو يعد واحدًا من 3 أو 4 مرشحين لتدعيم مركز الظهير الأيسر في برشلونة.

على خطى الوالد

ألونسو (31 عامًا) ينحدر من عائلة كروية، فجده ماركينيوس أحد أساطير الدفاع في ريال مدريد وتوج مع الميرنجي بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.

أمّا والده، ماركوس ألونسو بينيا، فسلك الطريق المعاكس، وبعد أن بدأ مسيرته في ريال مدريد، انضم إلى أتليتكو مدريد ثم برشلونة الذي قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 1986.

ويتواجد ماركوس ألونسو في صفوف تشيلسي منذ انتقاله إليه بصيف 2016 قادما من فيورنتينا الإيطالي.

وخاض ألونسو 207 مباراة بقميص تشيلسي، سجل خلالها 28 هدفا وصنع 22، وتوج معه بـ6 ألقاب مختلفة أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويعد ألونسو أحد ناشئي ريال مدريد، إذ انضم إلى صفوفه في عمر التاسعة، ووصل لخوض مباراة واحدة بقميص الفريق الأول قبل أن ينتقل إلى بولتون واندررز عام 2010.

ويمتلك ألونسو 7 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، وكان حاضرًا في احتلال لاروخا المركز الثاني بدوري الأمم الأوروبية 2021.

أزمة الظهير الأيسر

ويعاني برشلونة من أزمة في مركز الظهير الأيسر مع تقدُم جوردي ألبا في العمر وعدم ثبات مستواه.

ولا يمتلك برشلونة بديلًا حقيقيًا في مركز جوردي ألبا باستثناء الشاب أليكس بالدي لاعب الفريق الرديف.

ولا يعد ألونسو لاعب تشيلسي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى برشلونة، إذ سبقه الدنماركي أندريس كريستينسن، والإسباني الآخر سيزار أزبليكويتا.

برشلونة تشيلسي ماركوس ألونسو
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