بحثا عن لقبها الثاني.. أنس جابر تتأهل لـ نهائي مدريد للتنس

الخميس، 05 مايو 2022 - 17:29

كتب : FilGoal

أنس جابر - تنس

تأهلت أُنس جابر لاعبة التنس التونسية إلى نهائي بطولة مدريد المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها.

ووصلت أنس إلى نهائي البطولة بعدما تخطت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين دون رد.

فوز حمل الطابع الثأري للاعبة كرة المضرب التونسية بعد الهزيمة أمام نظريتها الروسية في 6 مناسبات سابقة آخرها في بطولة موسكو العام الماضي.

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ونجحت جابر في الفوز بالمباراة بنتيجة (6-2) في المجموعة الأولى و(6-3) في المجموعة الثانية خلال ساعة ودقيقة واحدة من اللعب.

وتواجه أنس جابر السبت المقبل في الدور النهائي لبطولة مدريد الفائزة في المباراة بين السويسرية جيل تيكمان والأمريكية جيسيكا بيجولا.

وتسعى أنس للتتويج بلقبها الثاني بعد حصد دورة برمنجام الإنجليزية على العشب العام الماضي وأصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات.

وتحتل أنس المركز العاشر في الترتيب العالمي للاعبات التنس لتكون أول لاعبة عربية تصل إلى ذلك المركز.

أنس جابر تنس بطولة مدريد المفتوحة
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