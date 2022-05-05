دوري أبطال أوروبا – موعد النهائي والملعب القنوات الناقلة

الخميس، 05 مايو 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

تحدد طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تعرف على موعد وملعب المباراة والقناة الناقلة.

وتفوق ليفربول على فياريال الإسباني للوصول للنهائي بالفوز 5-3 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل ريال مدريد بالفوز بنتيجة 6-5 على مانشستر سيتي في مجموع المباراتين.

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نهائي يحمل رقم 11 لليفربول أوروبيا.. بينما تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 17.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

اليوم: السبت 28 مايو 2022

الساعة: 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

لم يتم إعلان أسماء المعلقين.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

ستاد دو فرانس والذي يُعرف أيضا بـ "سان دوني" أنشيء عام 1995 في العاصمة الفرنسية باريس، وافُتتح في 1998 لاستضافة كأس العالم 1998.

يتسع لـ 75 ألف متفرج وتكلف 364 مليون يورو.

استضاف نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل ونهائي كأس القارات 2003 ونهائي يورو 2016.

يستضيف للمرة الثانية مرة نهائي دوري الأبطال بعدما نقل الاتحاد الأوروبي (يويفا) النهائي من ملعب جازبروم أرينا في روسيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

سبق له استضافة مباراة برشلونة وأرسنال في نهائي نسخة 2006 والتي انتهت بفوز البلاوجرانا.

حكم النهائي

لم يعلن يويفا بعد عن حكم النهائي

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