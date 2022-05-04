انتهت دوري الأبطال - ريال مدريد (3) (1) مانشستر سيتي.. ليلة أسطورية

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - كاسيميرو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز سيتي بنتيجة 4-3، والإياب يقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد يحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي، فيما يحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل للتأهل.

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في حالة التعادل في إجمالي مجموع المباراتين ننتقل لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تُحسم المباراة بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

بداية الشوط الإضافي الثاني

ق 105: كورتوا يتألق ويمنع رأسية فودين وفيرناندينيو يتابع بجوار القائم.

ق 95: جوووووووووووووووووووووووووول بنزيمة من ركلة جزاء

ق 93: ضربة جزاااااااء لريال مدريد بعد عرقلة رون دياز لكريم بنزيمة

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 92: جوووووووووووووووووووووووووووووووول رودريجيو يسجل الثاني

ق 90: عرضية من بنزيمة ورودريجو يسجل هدف التعادل.

ق 86: ميندي يشتت من على الخط

ق 73: جوووووووووووووول رياض يسدد في الزاوية القريبة.

ق 46: بداية سريعة لريال مدريد.. كرة عرضية من كاربخال وفيني غير مراقب يسدد في الخارج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بنزيمة يهدر انفرادا والحكم المساعد يشهر راية التسلل.

ق 39: تسديدة مباغتة من فودين يبعدها كورتوا ببراعة.

ق 27: ركلة حرة مباشرة يسددها كروس ترتطم برياض محرز وتخرج لركنية.

ق 24: تسديدة من جيسوس من على حدود المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 21: دي بروين يمرر وسيلفا من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يبعد الكرة لركنية.

ق 18: فينيسيوس يستغل خطأ لابورت في التشتيت ويسدد كرة قوية لكن دون خطورة على إيدرسون

ق 14: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها كورتوا بثبات.

ق 12: عرضية من فالفيردي وتسديدة من كريم بنزيمة في المدرجات.

ق 8: مشادة بين مودريتش ولابورت وبطاقة صفراء لكل لاعب.

ق 4: عرضية من كاربخال ورأسية لبنزيمة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

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