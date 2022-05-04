تشكيل دوري الأبطال - محرز وفودين يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وعودة كانسيلو

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

بيرناردو سيلفا وفيل فودين - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقود رياض محرز وجابريال جيسوس هجوم مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في التاسعة مساءً على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وشهد التشكيل مشاركة كايل ووكر وجواو كانسيلو أساسيا بعد الغياب بسبب الإيقاف في لقاء الذهاب.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – روبن دياز – جواو كانسيلو

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – جابريال جيسوس - فيل فودين

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وانتهى لقاء الذهاب بفوز سيتي بنتيجة 4-3 على ملعب الاتحاد.

ريال مدريد مانشستر سيتي
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