بعد سداسية نيجيريا.. مدرب ناشئات مصر: التفاصيل تشرح كيف أن الخسارة ليست ثقيلة

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 18:03

كتب : دعاء نائل

منتخب مصر للناشئات تحت 17

فشل منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما في التأهل لـ كأس العالم الهند 2022 بعد الخسارة أمام نيجيريا بستة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا.

هزيمة تبدو ثقيلة للغاية لكن بالنظر إلى التفاصيل الكثيرة والظروف المحيطة التي حملتها المباراة فالنتيجة تكون منطقية.

تواصل FilGoal.com مع محمد محسن، المدير الفني للفريق للحديث عن المباراة، وقال: "منتخب مصر للسيدات تحت 17 عاما هو الأول بعد 6 سنوات غياب، ليس لدينا دوري لهذه المرحلة السنية، حاولنا تجميع اللاعبات من الأندية خلال شهرين فقط لتكوين الشكل الذي ظهر عليه الفريق".

وأضاف "لم نلعب أي مباراة ودية مع أي فريق خارج مصر من قبل، مباراة الذهاب في أبوجا (خسر 4-0) كانت أول مباراة رسمية للفريق".

وتابع "بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما أقيمت تسع مرات، نيجيريا تأهلت ثمان مرات، هن رواد الكرة النسائية في إفريقيا وأقوى فريق بفارق كبير عن الجميع".

وأكمل "الأمر كان صعبا للغاية، الهدف من المباراتين كان إثبات أننا نصنع شيئا في الخفاء".

وماذا عن تفاصيل المباراتين؟

أردف محمد محسن "شعرت اللاعبات بالخوف في مباراة الذهاب، لكنهن قدمن أداء جيدا وأشاد مدرب نيجيريا بالأمر وقال في المؤتمر الصحفي لم أتوقع أن يكون منتخب مصر للسيدات بهذا الشكل".

وأضاف "في مباراة الذهاب (خسر 2-0) دفع مدرب نيجيريا بالتشكيل ذاته وإذا دل ذلك على شيء فإنه كان يرى أن عودتنا ممكنة، لعبنا بشكل جيد جدا، جاء الهدفان من ركلتين ثابتتين لكن صنعنا الكثير من الفرص".

وتابع "جمال علام عقب المباراة تحدث عن الفريق وقال إنه لم يكن يتوقع أن فريق مصر للسيدات بهذا الشكل".

وأتم محمد محسن حديثه "نعم يبدو أننا تلقينا هزيمة ثقيلة، لكن التفاصيل لا تثبت ذلك على الاطلاق".

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الثالث بعد انسحاب غينيا بيساو من المباراة التي كان من المقرر أن تقام خلال شهر مارس الماضي في الدور الثاني.

وتقام بطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما في الهند في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر المقبل.

ويشارك 16 منتخبا في المسابقة، وتأهلت ست دول للمسابقة البرازيل وتشيلي والصين وكولومبيا واليابان ونيوزيلندا والهند المستضيفة.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في صيف 2020 لكن تم إلغائها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقام قرعة مجموعات المسابقة في الـ24 من يونيو المقبل.

منتخب مصر للسيدات تحت 17 نيجيريا
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