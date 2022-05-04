ماركا: ألفيش ينتظر قرار برشلونة

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

داني ألفيش برشلونة

ينتظر داني ألفيش الظهير الأيمن لبرشلونة قرار إدراة ناديه خلال الأسابيع المقبلة لتحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

داني ألفيش

النادي : برشلونة

برشلونة

وانضم ألفيش إلى برشلونة في صفقة انتقال حر منتصف الموسم الجاري وبعقد يمتد لنهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن ألفيش يرغب في الاستمرار مع برشلونة الموسم المقبل رغم انخفاض مستواه مؤخرا مثلما حدث مع كل لاعبي.

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وشارك ألفيش مع برشلونة في 13 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع ثلاثة وجاءت أغلب مشاركاته كبديل.

وأوضح التقرير أن ألفيش له دورا أساسيا كبيرا في غرفة الملابس إذ أنه يساعد اللاعبين الشباب وينقل لهم خبراته لمساعدتهم على التحسن.

ويدرك تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الدور الذي يلعبه زميله السابق ولاعبه الحالي في صفوف الفريق.

لكن ما يقف عائقا أمام التجديد هو بلوغ تشافي عامه الـ38 وهو ما أدى لاستبعاده من قائمة برشلونة في الدوري الأوروبي لإراحته بين المباريات المحلية مع عدم الاعتماد عليه في مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أقيم بملعب سانتياجو برنابيو.

وعلى الرغم من تقبل ألفيش للقرارين بشكل احترافي لكه لم يكن معجبا بهما.

ومازال ألفيش ينتظر قرار برشلونة بشأن التجديد من عدمه في ظل رغبته في التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر.

ألفيش برشلونة تشافي
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